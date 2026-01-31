Serie B, 22ª giornata: Samp-Spezia al cardiopalma. Insigne farà il suo esordio a Pescara?
Dopo il rotondo successo del Palermo sul campo del Bari nell'anticipo di ieri sera, quest'oggi scende in campo gran parte delle compagine del campionato di Serie B. In vetta alla graduatoria il Frosinone va a far visita alla Virtus Entella, mentre il Venezia ospiterà al 'Penzo' la Carrarese. Da seguire anche la sfida del 'Partenio - Lombardi' fra Avellino e Cesena, così come Empoli-Modena. In coda, infine, occhi puntati sul derby salvezza Sampdoria-Spezia e sullo stadio 'Adriatico' dove in Pescara-Mantova potrebbe fare il suo esordio come calciatore del Delfino Lorenzo Insigne.
Di seguito il quadro completo del turno con la classifica aggiornata:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Bari-Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' rig. Ranocchia
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 15.00 - Avellino-Cesena
Ore 15.00 - Empoli-Modena
Ore 15.00 - Sudtirol-Catanzaro
Ore 15.00 - Venezia-Carrarese
Ore 15.00 - Virtus Entella-Frosinone
Ore 17.15 - Pescara-Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria-Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana-Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova-Monza
CLASSIFICA
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 41*
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20*
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14
* una gara in più
