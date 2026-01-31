Immobile e la quarta avventura all'estero. La migliore finora è stata quella turca...

Sei mesi dopo il suo arrivo dal Besiktas, il centravanti Ciro Immobile è pronto a lasciare il Bologna. La sua avventura alla corte di mister Italiano non è andata benissimo, condizionata da un infortunio che l'ha reso indisponibile fino a fine novembre e poi da una concorrenza che non gli ha mai permesso di ritrovare il 100% della condizione fisica. Domani il centravanti italiano classe '90 inizierà la sua nuova avventura, in quel Paris FC che questa settimana ha già accolto un altro calciatore italiano, ovvero quel Diego Coppola arrivato in prestito dal Brighton.

Immobile nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e poi, successivamente, firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Inizierà la sua quarta avventura all'estero, vestirà la 13esima maglia della sua carriera da professionista dopo Sorrento, Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas e Bologna.

La 13esima avventura da calciatore sarà per Immobile anche la quarta lontana dall'Italia. La prima la intraprese nell'estate 2014 quando il Borussia Dortmund, alla ricerca dell'erede di Robert Lewandowski, puntò proprio sul centravanti di Torre Annunziata. Non andò benissimo: dieci gol in 34 partite. Ma andò anche peggio un anno dopo quando al Siviglia chiuse la stagione con quattro reti in quindici partite.

Dopo BVB e Siviglia Immobile tornerà in Italia per scrivere le pagine più importanti della sua carriera. Nell'estate 2024, dopo aver riscritto la storia della Lazio a suon di gol, la decisione di andare al Besiktas, in Turchia. A Istanbul Immobile viene accolto con tutti gli onori del caso, parte fortissimo ma poi il fuoco si spegne presto a e fine stagione sia le aquile nere che il calciatore maturano la decisione di separarsi. Sei mesi al Bologna e ora il Paris FC, probabilmente un'ultima passerella romantica per omaggiare una carriera straordinaria.