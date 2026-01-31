Ufficiale Crystal Palace, c'è già il sostituto di Mateta. Dall'Aston Villa arriva Guessand in prestito

Il Crystal Palace ha ufficializzato l’arrivo di Evann Guessand, che approda nel sud di Londra dall’Aston Villa con la formula del prestito fino al termine della stagione. L’accordo prevede anche un’opzione per il riscatto a titolo definitivo. L’attaccante 24enne vestirà la maglia numero 29.

Nato in Corsica, Guessand è un profilo ormai affermato nel panorama europeo. Cresciuto nel vivaio del Nizza, ha costruito la propria carriera passo dopo passo, mettendosi in luce durante le esperienze in prestito al Losanna e al Nantes. La vera consacrazione è però arrivata nella stagione 2024/25, quando è stato uno dei protagonisti assoluti del Nizza: 12 reti in Ligue 1, quarto posto finale e premio di Giocatore dell’Anno del club.

Prestazioni che gli sono valse il trasferimento estivo all’Aston Villa. Con i Villans ha fatto il suo debutto ufficiale in stagione, curiosamente proprio contro il Crystal Palace, squadra che ora ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto offensivo nella seconda parte dell’annata e per sostituire il partente Mateta. Guessand porta con sé anche una solida esperienza internazionale. È infatti un punto fermo della nazionale maggiore della Costa d’Avorio, con 19 presenze e tre gol all’attivo. L’ultimo è arrivato appena un mese fa, in occasione della Coppa d’Africa, confermando il suo momento positivo.