Sampdoria, cancellare la maledizione dei derby: solo un punto finora contro le altre liguri

Una partita che vale molto per la classifica. La Sampdoria si prepara alla sfida casalinga contro lo Spezia, in programma questa sera alle 19.30 al "Ferraris". Un match importante per la squadra allenata dal tandem Gregucci-Foti e che rappresenta uno scontro diretto per le zone basse della graduatoria. Obiettivo tre punti per tirare una boccata d'ossigeno e soprattutto inseguire il primo successo del 2026 che ancora non è arrivato. Dall'inizio dell'anno infatti i blucerchiati hanno conquistato solo due punti frutto dei due pareggi contro Entella e Catanzaro.

Solo un punto nei tre derby giocati

Una sfida tutta ligure che può servire alla Samp per abbattere il tabù dei derby regionali che per il momento non li vede mai vincenti in questo campionato contro squadre liguri. All'andata infatti al "Picco" è arrivato un ko firmato da Artistico, 1-0 il finale, mentre le due gare contro l'Entella hanno portato solo un punto, quello dell'1-1 di Marassi mentre al "Sannazzari" è arrivata una sonora sconfitta per 3-1 che costò la panchina a Massimo Donati.

Sconfitta ai rigori in Coppa Italia

E anche il match in Coppa Italia ha vito i blucerchiati uscire sconfitti da La Spezia. Contro la squadra allora allenata da Luca D'Angelo la gara terminò 1-1 dopo i tempi regolamentari ma alla la spuntarono gli Aquilotti dopo la lotteria dei calci di rigore.