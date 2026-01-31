TMW
Antonio Satriano saluta l'Olanda e torna in Italia. Fatta per l'approdo alla Pro Vercelli
TUTTO mercato WEB
Antonio Satriano è pronto a tornare in Italia. Dopo un’esperienza poco fortunata e fruttuosa con la maglia degli olandesi dell’Heracles Almelo, dove l’attaccante classe 2003 ha messo a segno appena una presenza da subentrato, Satriano avrebbe trovato l’accordo per trasferirsi immediatamente alla Pro Vercelli. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la trattativa è in procinto di concludersi e nelle prossime ore si vedrà la definitiva fumata bianca.
Satriano, dopo le giovanili della Roma, ha vestito per due volte la maglia dell’Heracles, quella del Trento, della Casertana e del Renate. Tra i professionisti ha messo a referto 30 presenze e segnato 2 gol.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Il Fenerbahce all’assalto di Lookman
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile