Sarri: "Ho parlato ora con Romagnoli e lui non sa che dire". Poi sbotta: "Ho già risposto 3 volte"

C'è poca serenità in casa Lazio, nonostante la vittoria di questa sera contro il Genoa. Mister Maurizio Sarri, intervistato da DAZN dopo il 3-2 dell'Olimpico, non ha infatti preso bene le domande sulla situazione di Alessio Romagnoli, in uscita con destinazione Al Sadd, ma ancora bloccato dalla società:

"Non lo so, non lo so e non mi interessa del mercato. Romagnoli è una gestione in mano alla società. Ci ho parlato un minuto fa, mi ha detto che non sa che dire. Aspettiamo le decisioni della società: non c'è bisogno della mia, per noi lui è importante. Avevo fatto una valutazione simile su Castellanos e Guendouzi, non so che dirti", la prima risposta di Sarri.

Poi, incalzato sempre su Romagnoli, il tecnico biancoceleste ha chiuso il collegamento con un: "No ascolta, ti ho già risposto tre volte su Romagnoli. Basta, per favore".