Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MILAN, INTESA TOTALE CON MATETA, MAIGNAN VERSO IL RINNOVO. INTER, NON TRAMONTA LA PISTA DIABY, ASLLANI VERSO IL BESIKTAS. JUVENTUS, IN ATTACCO PROPOSTO GUESSAND. LAZIO, ACCORDO CON L'UNION BERLINO PER LEITE, ROMAGNOLI VERSO ALL'AL SADD. BOLOGNA, IMMOBILE VERSO IL PARIS FC? TORINO, SCATTO PER MARIANUCCI. VERONA, OCCHI SU TABORDA. PARMA, ECCO ELPHEGE. PISA, PER L'ATTACCO ECCO STOJKOVIC

L'attaccante francese Jean-Philippe Mateta ha comunicato ufficialmente alla dirigenza del Crystal Palace la sua decisione: vuole trasferirsi al Milan, che a sua volta tratta per averlo subito. L'attaccante sta spingendo per vestire la maglia rossonera immediatamente, nonostante l'accordo iniziale tra le parti fosse previsto per giugno 2026. Mateta ha già raggiunto un'intesa totale con il Milan per un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione, fa sapere oggi Fabrizio Romano. I due club sono ora al lavoro per trovare l'accordo definitivo che sblocchi il trasferimento in questa sessione di mercato, ovviamente entro i prossimi 3 giorni.

È stata una giornata particolarmente densa di appuntamenti a Casa Milan, tra voci e movimenti legati al mercato - con riflettori puntati su un attaccante e un difensore - e soprattutto per il passaggio formale che ha certificato il rifinanziamento del vendor loan, atto che ha sancito l’uscita definitiva di Elliott dalla storia recente del club rossonero. Nel quartier generale di via Aldo Rossi, però, l’agenda della dirigenza del Milan ha previsto anche un incontro significativo in ottica futura: quello con Jonathan Kebe, agente di Mike Maignan. Un confronto diretto, utile a definire gli ultimi aspetti legati al rinnovo contrattuale del portiere francese, che nelle prossime ore metterà nero su bianco il prolungamento con il club, assumendo ufficialmente anche il ruolo di capitano.

L’Inter continua a lavorare sul fronte Moussa Diaby, nome che resta in cima alla lista per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di caratura internazionale in questa fase conclusiva di mercato. I nerazzurri non hanno abbandonato la pista che porta all’esterno francese e sono pronti a tornare alla carica nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club di Viale della Liberazione starebbe preparando una nuova proposta dopo il rifiuto dell’Al-Ittihad a una prima formula da 35 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto. La società saudita, infatti, spinge per una cessione a titolo definitivo, rendendo la trattativa tutt’altro che semplice. Dal canto suo Diaby ha già dato segnali chiari: l’accordo con l’Inter sarebbe stato trovato sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo e, nonostante l’interesse di altri club europei, il francese ha indicato i nerazzurri come priorità assoluta. La palla ora passa ai dirigenti dell’Al-Ittihad, che pubblicamente hanno sempre dichiarato di non voler ostacolare l’eventuale partenza del giocatore, ma che attendono un’offerta ritenuta all’altezza.

Kristjan Asllani sta per diventare un nuovo giocatore del Besiktas e lasciare l'Inter. A renderlo noto è proprio il club turco, che ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale, spiegando a che punto è il passaggio dell'albanese a Istanbul: "Kristjan Asllani, il calciatore professionista con cui abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, è stato sottoposto a visita medica presso l'ospedale Acıbadem Altunizade". Addirittura le Aquile Nere, specificano: "Asllani è stato sottoposto a esami del sangue approfonditi e a visite presso i reparti di ortopedia, medicina interna, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. Gli accertamenti medici sono stati completati con test polmonari e da sforzo". L'avventura al Torino non è andata come sperava, con Baroni che lo ha utilizzato spesso, senza però riuscire a ricavare quanto sperava. Con l'arrivo di Petrachi, il centrocampista è finito ai margini del progetto e così ha lasciato i granata. Adesso ha già scattato delle foto con la nuova maglia, segno che è davvero vicina la chiusura dell'affare..

Fabrizio Romano svela un nuovo nome per l'attacco della Juventus, anche se l'idea non è stata partorita dalle parti della Continassa: è stato proposto Evann Guessand, calciatore francese naturalizzato ivoriano, attaccante dell'Aston Villa e della nazionale ivoriana. Il ragazzo che in realtà è stato molto vicino fino a ieri a firmare con il Crystal Palace, è stato offerto ai bianconeri. La Juventus lo sta valutando, ma ad oggi non è un nome che la società ha preso in considerazione come vero e proprio obiettivo. Vale la pena ricordare che la Juventus sta continuando a cercare il famoso vice Yildiz, ma questo tipo di situazione non è comunque considerabile una trattativa in corso, ribadisce l'esperto di mercato.

Mercato della Lazio sempre in grande fermento: è infatti in chiusura l'affare con l'Union Berlino per Diogo Leite, accordo con il club per 2,5 milioni. Sarà il nuovo centrale della squadra di Maurizio Sarri grazie ad un'operazione lampo del ds Fabiani, che ha sfruttato la scadenza a giugno del centrale portoghese. E' la conseguenza immediata della cessione di Alessio Romagnoli, che si è sbloccata in queste ore: dopo le insistenze del giocatore il club ha ceduto e in queste ore si sta organizzando il viaggio per il Qatar del centrale italiano. Gli emissari del club qatariota sono a Roma da stamattina e dopo l'ok di Lotito, l'obiettivo è far partire domani Romagnoli in direzione Qatar, con il mercato che chiuderà proprio domani.

Clamorosa notizia diffusa da Fabrizio Romano stasera: il Paris FC è in trattative avanzate per l'acquisto di Ciro Immobile: un'operazione a sorpresa con le trattative ormai in una fase molto promettente e col giocatore che dunque potrebbe nuovamente lasciare la Serie A dopo pochi mesi dall'inizio della sua avventura col Bologna. L'accordo tra i club è quasi definito; manca solo il via libera finale da parte del giocatore, dopodiché sarà il momento delle visite mediche. Il Paris FC è al lavoro per chiudere il colpo.

Il Torino vuole chiudere per Luca Marianucci in prestito secco. Secondo quanto raccolto da TMW, i granata in queste ore hanno superato Sassuolo e Cremonese nella corsa al difensore di proprietà del Napoli. Il classe 2004 in questa stagione ha collezionato finora appena due presenze con 118 minuti giocati.

Il Verona ha definito in queste ore l'arrivo di Sandi Lovric dall'Udinese, ma i movimenti in entrata del club scaligero potrebbero non essere finiti qui. Da ambienti greci infatti fanno sapere che il direttore sportivo Sean Sogliano ha messo nel mirino Vicente Taborda, fantasista argentino di proprietà del Panathinaikos. Il classe 2001 si è messo in luce anche ieri sera nella sfida pareggiata dai greci per 1-1 contro la Roma proprio grazie a una sua rete. Nei giorni scorsi anche il Pisa si era interessato alla sua situazione, senza però affondare il colpo. E ora il Verona sta valutando il suo profilo, con il prodotto del settore giovanile del Boca Juniors che potrebbe lasciare la Grecia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Particolare di non poco conto, Taborda è in possesso del passaporto italiano e non andrebbe quindi a intaccare gli slot da extracomunitario. I primi contatti in questo senso sono già andati in scena, col Verona che si è comunque preso qualche ora di tempo per valutare le strategie delle ultime ore di calciomercato: la sensazione è che sarà presa una direzione, in un senso o nell'altro, solo dopo la sfida che la squadra di mister Zanetti giocherà domani sera contro il Cagliari in quello che rappresenta uno snodo cruciale per la corsa salvezza.

Rinforzo in attacco per il Parma, che ha ufficializzato l'acquisto del francese classe 2001 Nesta Elphege. Di seguito la nota del club ducale: "Parma Calcio annuncia di aver acquistato dal Grenoble Foot 38, a titolo definitivo, il calciatore Nesta Elphege. Nato il 9 gennaio 2001 a Saint-Denis (Parigi), l’attaccante in quest’ultima stagione ha giocato in Ligue 2, totalizzando 19 presenze (di cui 2 in Coppa di Francia) e realizzando 4 gol e 3 assist. Fisico potente, grande dinamismo, altezza impressionante (196 cm), Nesta in carriera ha segnato 27 reti complessive, oltre che con il Grenoble Foot 38 anche con le maglie di Chamois Niort (14) e Niort B (9). Il suo primo Club, in cui ha cominciato da piccolo a muovere i primi passi nel Settore Giovanile, è stato il CA Romainville, poi ha proseguito con US Torcy, la formazione B del Tours FC e sempre la formazione B del FC Sète 34".

Filip Stojilkovic è un nuovo attaccante del Pisa. Come si apprende dal sito della Lega Serie A il club toscano ha depositato il contratto della punta classe 2000 che arriva a titolo definitivo dal Cracovia. Il contratto sarà di tre anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno del 2029. Lo svizzero - che ha compiuto 26 anni a inizio gennaio - ha messo a segno 7 reti e 3 assist con il Cracovia nella prima parte di campionato.

BARCELLONA, FERMIN LOPEZ FIRMA FINO AL 2031. MANCHESTER CITY, BOBB PASSA AL FULHAM. BAYER LEVERKUSEN, STEPANOV TORNA AL NORIMBERGA. OLYMPIQUE MARSIGLIA, VERMEEREN NEL MIRINO DEL GALATASARAY. L'EX UDINESE AGUIRRE VERSO IL TIGRES.

Il Barcellona ha scelto di puntare ancora su uno dei profili più cresciuti nelle ultime stagioni. Il club blaugrana ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Fermín Lopez fino al 2031, mettendo al sicuro un talento diventato centrale nel progetto tecnico di Hansi Flick e già finito nel mirino di diversi top club europei.

Il Fulham rinforza il proprio attacco pescando in casa Manchester City. Il club londinese ha infatti chiuso l’operazione per Oscar Bobb, acquistato a titolo definitivo per una cifra pari a 27 milioni di sterline (oltre 31 milioni di euro). Per l'ala destra inglese si apre così una nuova avventura in Premier League, con un contratto di lunga durata: Bobb ha firmato un accordo valido per cinque anni e mezzo.

Si chiude prima del previsto l’esperienza di Artem Stepanov in Zweite Bundesliga. Il Norimberga, come annunciato in un comunicato ufficiale, ha infatti deciso di interrompere il prestito dell’attaccante classe 2007, sancendo la separazione immediata tra le parti. Il centravanti ucraino farà così ritorno al Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino, anche se la sua permanenza in rossonero non è affatto scontata. Sul futuro del giocatore restano aperti diversi scenari: nelle ultime ore si parla con insistenza di un possibile nuovo trasferimento temporaneo, con l'Utrecht tra i club interessati. Stepanov, alto 1,92 metri, ha totalizzato 13 presenze complessive con il Norimberga, ma il suo impiego è progressivamente diminuito nel corso delle settimane. Una situazione che ha portato le parti a scegliere strade diverse, in attesa di capire quale sarà la prossima tappa della sua crescita.

La luna di miele di Arthur Vermeeren a Marsiglia è durata poco. Arrivato la scorsa estate con l’etichetta di "miglior acquisto del mercato" e titolare fisso nella prima parte della stagione, il centrocampista belga classe 2005 sta vivendo un gennaio da incubo e un drastico ridimensionamento nel progetto dell’OM. E in questo contesto potrebbero cambiare molte cose. Secondo Footmercato, il giocatore è finito nel mirino del Galatasaray, prossimo avversario della Juventus nei playoff di Champions League. Il club turco, molto attivo in questo mercato invernale con gli arrivi di Noa Lang (Napoli) e Yaser Asprilla (Girona), cerca ancora un centrocampista e avrebbe messo Vermeeren in cima alla lista. Una possibile offensiva potrebbe arrivare entro lunedì, ma la trattativa non sarà semplice. Per concretizzarla, occorre un accordo tra le parti: il Lipsia deve interrompere il prestito con l’OM affinché possa trasferirlo immediatamente a Istanbul. Fino a pochi mesi fa, questa soluzione sarebbe stata impensabile, vista la fiducia di tifosi e società verso il giovane belga. Oggi però la situazione è cambiata. L’OM, eliminato dalla Champions League e con l’arrivo di Quinten Timber per 4,5 milioni di euro, ha ridotto le prospettive di Vermeeren. Il rapporto con Roberto De Zerbi sembra compromesso dopo il cartellino rosso contro il Nantes del 4 gennaio. Da allora, Vermeeren ha collezionato zero minuti contro Liverpool, Lens e Bruges, e solo un ingresso marginale ad Angers.

Rodrigo Aguirre è pronto a cambiare maglia restando in Liga MX. L’attaccante uruguaiano dell’America è infatti vicinissimo al trasferimento al Tigres, con l’operazione ormai in fase avanzata. Le parti hanno definito i principali dettagli dell’accordo e la chiusura, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ora è a un passo. Per Aguirre, tra l'altro ex Udinese, è pronto un contratto di durata triennale, segnale della fiducia che il club di Monterrey ripone nelle sue qualità offensive. Dopo l’esperienza con l’America, il centravanti si prepara a una nuova sfida in uno dei club più ambiziosi del calcio messicano, intenzionato a rinforzare il reparto avanzato in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali. Restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale, ma l’intesa tra Tigres e giocatore è ormai definita. L’operazione può essere considerata in dirittura d’arrivo.