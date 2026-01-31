TMW Mateta-Milan, operazione da 35 milioni. Contratto fino al 2030: si lavora per chiudere

Il Milan è al lavoro per chiudere l'acquisto in queste ultime ore di calciomercato di Jean-Philippe Mateta. Dopo aver chiuso l'accordo col Crystal Palace per la prossima estate, il club rossonero sta lavorando per anticipare l'arrivo a Milano del centravanti francese che non è stato convocato per la sfida di Premier League di domani contro il Nottingham. "Non ha nulla a che fare con i trasferimenti, semplicemente non è nel posto giusto e non si sente nel posto giusto per giocare. Dobbiamo proteggere la squadra e proteggere lui, non verrà con noi", ha dichiarato nella giornata di ieri il manager Oliver Glasner.

Classe '97, cresciuto nel settore giovanile dello Châteauroux, Mateta ha vestito le maglie di Olympique Lione, Le Havre e Mainz prima del trasferimento nel suo attuale club nel gennaio 2021. Con la maglia del Crystal Palace ha collezionato 186 presenze e realizzato 56 gol con una crescita esponenziale in termini di rendimento dal 2023 in poi. Una crescita che gli ha permesso lo scorso autunno di fare anche il suo esordio con la maglia della Francia: tre presenze tra ottobre e novembre con anche due reti all'attivo.

Cinque anni dopo il suo trasferimento a Londra Mateta è quindi pronto al passaggio a Milano. Il Milan lavora per farlo sbarcare in città tra oggi e domani, una operazione complessiva - bonus compresi - da 35 milioni di euro. Già trovato anche l'accordo con il calciatore nato a Sevran, non troppo distante da Parigi: contratto di quattro anni e mezzo, valido quindi fino al 30 giugno 2030.

Mateta al Milan si aggiungerebbe a un reparto avanzato già importante, una pedina in più in un reparto ci sono già Fullkrug, Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku. Quest'ultimo è l'unico tra i giocatori citati che potrebbe andare via in queste ultime ore dato che per il club rossonero non è incedibile: sulle sue tracce ci sono Roma e Fenerbahce.