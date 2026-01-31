Lazio, l'appello di Basic: "Vedere l’Olimpico quasi vuoto non è facile. I tifosi ci mancano"

Tra i migliori in campo di casa Lazio, come spesso gli capita in questa stagione, c’è Toma Basic. I biancocelesti hanno vinto in extremis per 3-2 contro il Genoa all’interno di uno stadio praticamente deserto a causa delle proteste dei tifosi verso la società. “Vedere l’Olimpico quasi vuoto non è facile” ha detto Basic ai microfoni di Lazio Style. “Ci mancano i tifosi, però abbiamo già avuto una situazione simile contro il Lecce in casa. Stasera non era facile, ma abbiamo vinto. Tre punti che ci daranno tutto l’entusiasmo che ci serve per la stagione”.

Basic ha poi speso belle parole anche sul compagno di squadra Taylor, arrivato nel corso di questa sessione invernale dall’Ajax: “Taylor ha già giocato tre gare, lui ha subito imparato tutto tatticamente, anche con la palla fa bene il suo lavoro. Dobbiamo sempre lottare, siamo sempre in difficoltà, ma abbiamo dimostrato che possiamo sempre fare bene”.

Infine, sulla partita, Basic ha aggiunto: “Nel primo tempo abbiamo trovato più spazi per giocare, ma il Genoa sa come difendiamo. Dopo abbiamo cambiato un po’ e hanno avuto meno spazio e tempo per pensare. Lì abbiamo preso più iniziativa. Dopo l’1-0 dovevamo essere più lucidi, questo ci manca sicuramente e possiamo fare meglio”.