Weekend lunghissimo per il mercato del Milan: assalto a Mateta, poi un nuovo difensore

Il Milan vuole fortemente un altro attaccante per tentare l'assalto allo Scudetto e ha scelto l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta, il qualecomunicato ufficialmente alla dirigenza del Crystal Palace la sua decisione: vuole trasferirsi al club rossonero, che a sua volta tratta per averlo subito. L'attaccante sta spingendo per vestire la maglia rossonera immediatamente, nonostante l'accordo iniziale tra le parti fosse previsto per giugno 2026.

Mateta ha già raggiunto un'intesa totale con il Milan per un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione e aspetta buone notizie a casa, visto che non è stato convocato per la gara del weekend. I due club sono ora al lavoro per trovare l'accordo definitivo che sblocchi il trasferimento in questa sessione di mercato, ovviamente entro i prossimi 3 giorni.

Ma non c'è solo un attaccante nel mirino di tare: il Milan continua a cercare anche un difensore e tra i primi nomi che sono stati sondati ci sono quelli di Jose Maria Gimenez dell'Atletico Madrid, che da anni è una pedina fondamentale del reparto arretrato del Cholo Simeone, e Axel Disasi del Chelsea, che i Blues vorrebbero vendere. Il 31enne di Toledo in carriera vanta 370 presenze e 14 gol con i Colchoneros e 16 gettoni con il Danubio. Inoltre è sceso in campo 97 volte con l'Uruguay, segnando 8 reti. Nel suo palmares annovera una Supercoppa Europea, una Europa League, una Supercoppa Spagnola e 2 Liga. Disasi invece ha meno esperienza, ma ha vestito comunque maglie prestigiose come quelle di Monaco, Chelsea, Aston Villa, Paris FC e Reims. In 5 occasioni ha giocato pure con la Francia. In bacheca ha una Conference League e una Ligue 2.