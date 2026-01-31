Serie B, Samp-Spezia: Gregucci vuole uscire dalla retrocessione grazie al primo derby stagionale

Ventiduesima giornata del campionato di Serie B apertasi ieri con il match blasonato tra Bari e Palermo e che proseguirà oggi con i numerosi impegni, ultimo a livello temporale quello tra Sampdoria e Spezia allo stadio Luigi Ferraris in Marassi.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Altro derby ligure davanti al proprio pubblico per i blucerchiati nel giro di qualche settimana: dopo il pari con l'Entella, a far visita a Marassi un'altra compagine ligure, occupante le zone infime di classifica. I ragazzi di Gregucci provengono da due pareggi a cui vanno aggiunti altri quattro punti nelle precedenti tre gare per una classifica che al momento li vedrebbe retrocessi, seppur basti in un attimo a ribaltare tutto. Un solo punto dai playout, equidistante dalla franca, al momento occupata proprio da Spezia e Reggiana.

COME ARRIVA LO SPEZIA

Lo Spezia si presenta alla sfida avendo appena scavalcato i blucerchiati grazie a una vittoria provvidenziale contro l'Avellino con rete di Artistico a metà primo tempo. Lo stesso centravanti che risultò decisivo nella gara d'andata dello scorso 30 novembre quando, nelle prime battute della riprese, confezionò l'assist di Beruatto per battere Ghidotti. Fu la prima vittoria registrata sotto la guida di Roberto Donadoni, il quale dal momento vanta quattro vittorie (compresa quella con la Sampdoria) e altrettante sconfitte.