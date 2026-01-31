31 gennaio 1982, l'esordio di Giuseppe Giannini con la Roma. Ma vince il Cesena
Il 31 gennaio del 1982, all'Olimpico di Roma, i padroni di casa giallorossi ospitano il Cesena. All'undicesimo del secondo tempo Scarnecchia viene richiamato in panchina da Nils Liedholm. Il Barone inserisce, al suo posto, un giovane di belle speranze e folta chioma che risponde al nome di Giuseppe Giannini. Giovane promessa della Primavera, non aveva ancora compiuto diciotto anni.
La Roma perse quella partita per uno a zero, con gol cesenate firmato da Antonio Genzano, paradossalmente romano di Torino Pignattara. Per Giannini fu la prima presenza di 437, corredate da 75 gol. Giocherà anche con le maglie dello Sturm Graz, in Austria, quella del Napoli in una dimenticabilissima stagione culminata con la retrocessione e quattro allenatori uno in fila all'altro. Infine il Lecce, dove rimase una stagione e mezza, aiutando i salentini a risalire dalla Serie B.
Con la Roma ha avuto anche i galloni da capitano, riuscendosi a conquistare anche la Nazionale, arrivando anche a giocare i Mondiali di Italia 1990, arrivando al bronzo. Argento invece ai campionati Under 21 del 1986, anno in cui riuscirà, appunto, a esordire pure nella maggiore.
Roma-Cesena 1-0
Marcatori: 86' Genzano.
ROMA
Tancredi, Spinosi, Nela, Turone (71' Perrone), Falcao, Bonetti, Chierico, Marangon, Pruzzo, Scarnecchia (56' Giannini), Conti.
Allenatore: Liedholm.
CESENA
Recchi, Ceccarelli, Storgato, Piraccini, Mei, Perego, Filippi, Genzano, Schachner, Lucchi (88' Zoratto), Garlini.
Allenatore: Lucchi.
