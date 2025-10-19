Gila scherza sui tanti infortuni nella Lazio: "Qualcuno deve averci fatto una magia nera"

Protagonista nel pareggio conquistato dalla sua Lazio a Bergamo, Mario Gila ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Questo è un punto importantissimo, sapevamo delle difficoltà di questa sfida. Nella ripresa, hanno messo in mostra le loro qualità e siamo stati bravi a soffrire: dobbiamo prendere questo match come esempio. Con gli infortuni non siamo particolarmente fortunati, magari qualcuno ha fatto una magia nera con noi".