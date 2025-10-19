Pioli contro la sua bestia nera: Allegri ha perso con Pioli solo 2 volte in 23 partite

Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"

Tra i temi della serata che vedrà in campo Milan e Fiorentina, però, non può che esserci il ritorno di Pioli in quel Meazza dove con il sottofondo di “Pioli is on fire” fu celebrato uno scudetto a dir poco inaspettato.

Chi ha seguito quell’annata ricorda come l’allenatore parmigiano fu capace di compattare un gruppo nel quale da gennaio in poi un po’ tutti divennero protagonisti, esatto contrario di quel che sta avvenendo con il suo impatto sullo spogliatoio viola. In tempi in cui mostrare fiducia nel lavoro del tecnico sulla panchina viola pare (a molti) esercizio di eccessivo ottimismo ricordare i punti di forza di Pioli, inclusa la capacità di costruire un gruppo squadra, diventa persino obbligatorio, almeno per chi si fida delle rassicurazioni del tecnico sui calciatori a disposizione.

Stefano Pioli ha recuperato Kean e al momento sembra proprio lui in vantaggio su Piccoli: se starà bene anche oggi non ci saranno dubbi sulla scelta del tecnico per la partita. Tra l'altro anche Dodo sembra spoilerare la disponibilità di Kean postando la foto dello scorso anno contro il Milan quando il brasiliano fece l'assist proprio al centravanti viola.

In difesa Mari sembra candidato a mantenere la maglia da titolare con Ranieri a sinistra e più Pongracic (recuperato anche lui dalla botta presa in Nazionale) che Comuzzo a destra. A centrocampo con Dodo e Gosens esterni ci saranno Mandragora e Nicolussi Caviglia. Destinato ad una maglia (pur in ballottaggio con Fagioli) c'è Fazzini che farà da spola tra centrocampo e trequarti, con Gudmundsson. In attacco come detto, forfait dell'ultima ora a parte, ci sarà Kean. con Piccoli pronto a subentrare in caso di problemi.

Alle prese con tanti forfait invece Allegri che in attacco perde anche Nkunku e dunque si affida alla coppia Loftus-Cheek-Leao anche se Sky ha rilanciato di un possibile problema anche per Loftus-Cheek appunto e dunque risalgono le quotazioni di Gimenez oppure Saelemakers (unico giocatore recuperato in pratica tra quelli a rischio) avanza e a destra va Athekame. Dipenderà tutto dalle sensazioni del giocatore di oggi. In panchina ci sarà anche l'ex portiere viola Pietro. Terracciano.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (3-5-1-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 4 Ricci, 14 Modric, 19 Fofana, 33 Bartesaghi; 7 Gimenez; 10 Leao. A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 24 Athekame, 25 Balentien, 27 Odogu. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-4-2-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 22 Fazzini; 20 Kean. A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 29 Fortini, 65 Parisi, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 26 Viti, 27 Ndour, 7 Sohm, 44 Fagioli, 11 Sabiri, 9 Dzeko, 91 Piccoli. Allenatore: Pioli.