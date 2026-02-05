Milan, Allegri approfitta del calendario e dà 3 giorni liberi alla squadra: infortunati al lavoro

Approfittando del calendario, che terrà il Milan lontano dal campo fino a venerdì 13 febbraio, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere, dopo la seduta di ieri, ben tre giorni liberi ai suoi giocatori, reduci dal bel successo per 3-0 sul Bologna. Occasione ghiotta per i tanti infortunati rossoneri di mettere minuti nelle gambe: sono attesi gli acciaccati Saelemaekers, Pulisic, Leao e Gimenez, alle prese con problemi fisici di varia natura.

L’esterno belga, che era rientrato con la Roma alzando però bandiera bianca all’intervallo e saltando la trasferta di Bologna, resta in dubbio pure per la sfida contro il Pisa. La convincente prova di Athekame al Dall’Ara, tuttavia, mitiga l'ansia dello staff tecnico e lo svizzero potrebbe dunque essere confermato a prescindere dal rientro dell'ex Roma, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

Capitolo Pulisic e Leao: l’americano non è stato convocato col Bologna per una borsite all’altezza dell’ileopsoas, mentre Rafa continua a convivere con un fastidio a un adduttore (martedì sera è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti). Gimenez prosegue il percorso di recupero dopo l’operazione alla caviglia destra di dicembre. Buone notizie, infine, per Bartesaghi, uscito anzitempo nella vittoria del Dall’Ara: come rivelato da Allegri nel dopogara, per il giovane laterale si è trattato solamente di un crampo.