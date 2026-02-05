Sedici giornate al termine della B. Al Pescara basterà davvero Insigne per la salvezza?

"Sono strafelice di essere qui, avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa squadra mi ha lanciato nel grande calcio e ora voglio regalare la salvezza": parola di Lorenzo Insigne che, dopo il ritorno al Pescara, ha parlato alla stampa nel giorno della sua nuova presentazione. Centrando subito il tema cardine del tutto, la salvezza degli abruzzesi, in quel campionato di B conquistato a giugno scorso mediante i playoff.

I colpi del club nel mercato da poco terminato, non sono mancati, ma i fari - nonostante a esempio anche il ritorno di Gaston Brugman - si sono accesi maggiormente sull'attaccante napoletano, che non ha ancora potuto fare il suo ingresso in campo ma dovrebbe essere a disposizione già dalla sfida del weekend. O meglio, dalla sfida di venerdì, che opporrà gli abruzzesi a un Cesena ultimamente in crisi di risultati, ma con una classifica ben diversa dal Delfino. Non che possa permettersi di perdere terreno, ma non c'è alcun rischio retrocessione.

"Vi racconto una cosa: con il Mantova Gorgone mi ha chiesto anche solo 10 minuti ma non volevo rovinare tutto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara", le parole di Insigne a proposito dell'esordio. Non resta quindi che attivare il conto alla rovescia, che tra poco più di 48 ore si avrà un primo responso...