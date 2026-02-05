Vicenza caput mundi. Tutti i numeri di una stagione, fin qui, incredibile

Il Vicenza continua a dominare il Girone A di Serie C con numeri impressionanti che rendono sempre più improbabile una rimonta delle inseguitrici. La squadra di Fabio Gallo ha allungato fino a +16 sul Brescia e +17 sul Lecco, consolidando un primato che poggia su dati oggettivi di assoluto rilievo. I biancorossi sono ancora imbattuti, unico club professionistico a riuscirci in Italia e nei principali campionati europei, grazie a 19 vittorie e 5 pareggi, con percorso netto al “Menti” (12 su 12) e sette successi in trasferta.

Il Vicenza vanta, stando a quanto riportato da Tuttosport, la miglior difesa della Serie C con appena 13 gol subiti e il secondo miglior attacco con 45 reti, alle spalle del solo Benevento. Da sottolineare anche il dato dei 17 giocatori andati a segno, record nella storia del club, con il difensore Cappelletti, unico volto nuovo arrivato dal calciomercato invernale, a incrementare il bottino nell’ultimo turno.

I 62 punti raccolti proiettano il Lanerossi verso una media finale superiore a quota 98, mentre Gallo, reduce dalla Panchina d’Oro di Serie C, predica prudenza: «Piedi a terra e massima concentrazione», nonostante una squadra in evidente stato di grazia, capace di segnare 8 gol nelle ultime due gare.