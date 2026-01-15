Milan, Allegri: "Fullkrug? Si è reso subito disponibile. E' caratteriale e importante per noi"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Como valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A.

Quanto pepe hanno aggiunto alla serata i due risultati di ieri?

"La classifica ora conta perché abbiamo 40 punti, però dobbiamo fare altri 40 punti per rimanere attaccati al treno di testa. Partita complicata come tutte, affrontiamo un Como che ha un ottimo possesso palla e servirà una prova molto pulita e precisa".

Leao potrà sfruttare gli spazi?

"Non solo Leao, ci vogliono molti inserimenti da dietro. Bisogna essere bravi a scappare dalla loro pressione".

Fullkrug può giocare?

"Il ragazzo si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato e quindi l'ho portato. E' un giocatore caratteriale ed è molto importante per noi".