Live TMW Milan, Allegri: "Gimenez si opera domani. Fofana recuperato. Mercato..."

Lettori e lettrici di TuttoMercatoWeb.com benvenuti dalla sala stampa dell’Al Awwal Stadium, casa dell’Al Nassr e sede della EA Super Cup 2025. Insieme seguiremo la conferenza stampa dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che presenterà la semifinale di domani sera contro il Napoli. Insieme a lui parlerà il capitano rossonero, Mike Maignan.

Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione delle piccole”. Domani è una grande partita. Che spiegazione si è dato su questa doppia andatura?

“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Come stanno Fofana e Leao?

“Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi”.

Ci dobbiamo aspettare dei cambiamenti tattici?

“Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.

Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato?

“Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità”.

Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione?

"Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società"

Cosa l'ha colpita del Napoli?

"Sono stati molto aggressivi nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".

11.25 - Finisce qui la conferenza di Massimiliano Allegri