Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ATALANTA, CEDUTO LOOKMAN ALL'ATLETICO MADRID A TITOLO DEFINITIVO. IL NAPOLI HA PRESO ALISSON SANTOS: IL CLASSE 2002 SI TRASFERISCE ALLA CORTE DI CONTE. JUVENTUS, PRESO HOLM. AL BOLOGNA VA JOAO MARIO, MENTRE RUGANI PASSA ALLA FIORENTINA. LAZIO, ANCHE VECINO DICE ADDIO A GENNAIO. SI TRASFERISCE A TITOLO DEFINITIVO AL CELTA VIGO. L'INTER CHIUDE PER MASSOLIN DEL MODENA: TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO MA RESTA IN PRESTITO AI CANARINI. SASSUOLO, DARRYL BAKOLA ARRIVA A TITOLO DEFINITIVO DALL’OLYMPIQUE MARSIGLIA, ULISSES GARCIA IN PRESTITO. HELLAS VERONA, ESONARTO MISTER ZANETTI. IN DIFESA ECCO EDMUNDSSON: SI TRATTA DEL PRIMO FAROENSE DELLA SERIE A. TORINO, ECCO IL DIFENSORE PER BARONI: PRESO EBOSSE. CREMONESE, DAL CAGLIARI ARRIVA LUPERTO A TITOLO DEFINITIVO. UDINESE, DEFINITO L'ACQUISTO DI MLACIC. IL PARMA RIPORTA STREFEZZA IN SERIE A.

Ademola Lookman è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid. Ad annunciarlo è stata l'Atalanta con il seguente comunicato ufficiale: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ademola Lookman. Il 28enne attaccante nigeriano ha militato in maglia nerazzurra per tre stagione e mezza. Nell’Atalanta e a Bergamo ha trovato l’ambiente e le condizioni ideali per esprimersi al meglio, raggiungendo l’apice con la tripletta nella finale di UEFA Europa League del 22 maggio 2024 a Dublino, dove il Club nerazzurro ha conquistato il suo primo, storico trofeo internazionale. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club salutano e ringraziano Ademola, augurandogli le migliori soddisfazioni per il suo futuro".

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. Nato il 27 settembre 2002, l'attaccante brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria. Ha successivamente indossato le maglie del Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Prelevato nell'estate del 2025 dallo Sporting, ha realizzato tre gol in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 15 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore João Mário a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Rugani dalla Juventus F.C.

L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l'esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all'El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell'Osasuna e nel Celta Vigo.

La S.S. Lazio informa sui propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD. Vecino, arrivato a Roma nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 128 presenze e segnato 13 gol. "Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro", si legge nel comunicato ufficiale del club capitolino.

Tutto confermato, l'Inter ha definitivamente chiuso per Yanis Massolin. A renderlo ufficiale è il sito della Lega Serie A, che annuncia come si sia trasferito a titolo definitivo dal Modena ai nerazzurri. Il classe 2002 resterà comunque in prestito in Serie B fino al termine della stagione per crescere e maturare, salvo poi misurarsi in una nuova categoria dall'anno prossimo.

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Darryl Bakola.

Nuovo rinforzo in casa Sassuolo. È ufficiale l'arrivo del terzino sinistro Ulisses Garcia, che lascia l'Olympique Marsiglia nell'ultimo giorno di calciomercato. L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro.

La pesante sconfitta di sabato sera contro il Cagliari costa il posto Paolo Zanetti. Il Verona in questi minuti ha infatti comunicato l'esonero dell'allenatore, con la squadra che è stata momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Paolo Sammarco. Questa la nota del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - a titolo definitivo - le prestazioni sportive del difensore Andrias Edmundsson che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Udinese Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enzo Jacques Rodolphe Ebosse.

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Sebastiano Luperto.

Branimir Mlacic è un nuovo calciatore dell'Udinese. Arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Parma Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo con l’Olympiacos FC per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Gabriel Strefezza fino al termine della stagione.

CHE REGALO PER SIMONE INZAGHI: L'AL HILAL ANNUNCIA KARIM BENZEMA. IL CRYSTAL PALACE SI TIENE MATETA E SPENDE UNA CIFRA RECORD PER STRAND LARSEN. SAINT-MAXIMIN TORNA IN FRANCIA, 7 ANNI DOPO. IL LENS LO ANNUNCIA IN STILE CARTOON. DA LECCE A ELCHE: TETE MORENTE RISOLVE CON I SALENTINI E TORNA NEL SUO PRECEDENTE CLUB. LIVERPOOL, UFFICIALE L'ACQUISTO DI JEREMY JACQUET DAL RENNES: ARRIVA IN ESTATE

Karim Benzema alla corte di Simone Inzaghi. Colpo di mercato dei sauditi che si sono assicurati il Pallone d'Oro 2022. Prosegue pertanto l'avventura in Saudi Pro League per il fuoriclasse francese, che era in scadenza di contratto con l'Al Ittihad. Accordo di un anno e mezzo.

Ecco il comunicato del Crystal Palace che annuncia l'acquisto di Jørgen Strand Larsen. L'attaccante norvegese, fa sapere il club, diventa il giocatore più costoso di sempre per i londinesi. Accordo di quattro stagioni e mezzo, indosserà la maglia numero 22: "Sono davvero entusiasta di arrivare al Crystal Palace. È un'esperienza che desideravo fare da molto tempo. Sono qui per portare energia e obiettivi e per cercare di fare del mio meglio per il club".

Grande rinforzo per il Lens, nella corsa al titolo in Ligue 1. Il club del Nord della Francia si è assicurato Allan Saint-Maximin, che lascia così il Messico dove ha difeso i colori dell'América. Accordo fino al 30 giugno. Ancora una volta il social media manager del club si è distinto per una presentazione originale, con Saint-Maximin nelle vesti di "Bip bip" che sfugge a Wile E. Coyote. Saint-Maximin torna in Francia dopo 7 anni: l'ultima esperienza in Ligue 1 con la maglia del Nizza, dal 2017 al 2019.

Dall'Elche al Lecce e ritorno. Sembra un gioco di parole, invece è la realtà: Tete Morente torna nel club spagnolo che lo ha apprezzato per quattro stagioni prima di trasferirsi in Salento. Nel pomeriggio è arrivata la risoluzione contrattuale con i salentini, in questi minuti l'annuncio degli iberici. Accordo fino al 2028.

Il Liverpool rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Jeremy Jacquet dal Rennes. Il trasferimento tuttavia avverrà a partire dal 1° luglio 2026 e potrà completare la stagione attuale in Francia. L'affare, riporta la stampa inglese, è stato chiuso a cifre importanti. 55 mlioni di sterline (63.75 milioni di euro) di base fissa più ulteriori 5 di eventuali bonus.