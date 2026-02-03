Bologna-Milan chiude la 23^ di Serie A: Allegri senza Saele, Italiano con Joao Mario

Ancora qualche ora e finirà davvero questa interminabile 23^ giornata di Serie A, che è arrivata fino al martedì dal venerdì in cui si è giocata la prima partita in calendario. Sarà l'incontro del Dall'Ara tra Bologna e Milan a chiudere i giochi del turno del massimo campionato italiano, con le ultime ore che per entrambe le realtà hanno significato avvicinarsi all'evento.

Non sarà della partita Alexis Saelemaekers. L'esterno del Milan non sta ancora bene e una conferma importante in tal senso l'ha data Massimiliano Allegri, allenatore del club rossonero, parlando nella conferenza stampa introduttiva del match: "Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, che sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna". Allegri ha poi fatto una fotografia complessiva sullo stato di salute della squadra: "Tutto dipende da cosa succederà domani in campo. Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma che ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria".

Non ha invece parlato Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna ha comunque presentato la lista dei giocatori convocati per la partita, e potrà da subito contare su un volto nuovo, portato in dote dall'ultimo giorno di mercato. Convocato il portoghese Joao Mario, protagonista dello scambio con la Juventus che ha portato invece Holm a vestirsi di bianconero.