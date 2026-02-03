TMW Retroscena Fenerbahce. C'era anche Lukaku tra Nkunku, Sorloth e Cherif

La ricerca del numero 9. Tipico, vero, puro. La richiesta di Domenico Tedesco era chiara, anche se il primo nome fatto nelle riunioni di mercato era stato come già emerso quello di Christopher Nkunku del Milan. I due avevano già vissuto insieme un'avventura al RB Lipsia e l'allenatore italiano avrebbe gradito ritrovarlo nella sua esperienza turca. E' stato soprattutto Nkunku, poi, a preferire di non lasciare il Milan e dunque la trattativa si è arenata.

Come raccontato, il nome di Alexander Sorloth è stato il primo sulla lista del club. La difficile trattativa con l'Atletico Madrid e le resistenze del Cholo, Diego Pablo Simeone, hanno complicato il tutto. Poi la dirigenza è volata in Italia, ha virato su un altro 'tipo' come Ademola Lookman ma tra modalità di pagamento con l'Atalanta e intesa che non è arrivata tra club, il nigeriano è andato poi all'Atletico Madrid.

Già. Poi alla fine è arrivato a Istanbul, dall'Angers, Sidiki Cherif ma non è stato l'ultimo nome vagliato. Secondo quanto raccolto, nella shortlist c'era anche Romelu Lukaku del Napoli. Il belga, in recupero fisico, è stato concretamente vagliato e sondato dal Fener. Tedesco lo ha allenato anche col Belgio ma il rapporto tra i due è stato condito da alti e bassi, così la dirigenza ha preferito non affondare il colpo e virare su un altro profilo come Cherif.