Palermo e Sampdoria scatenate, sono loro le regine dell'ultimo giorno di mercato in Serie B

Alle 20.00 di ieri è calato ufficialmente il sipario sulla sessione invernale di calciomercato, con i club di Serie B che hanno sfruttato le ultime ore utili per rinforzare le rispettive rose in vista della seconda parte di stagione. Tra operazioni a titolo definitivo, prestiti e scommesse in prospettiva, ecco i colpi più significativi messi a segno nel campionato cadetto.

Il Palermo è stato tra i protagonisti assoluti del mercato: i rosanero hanno chiuso per Dennis Johnsen, arrivato dalla Cremonese a titolo definitivo con contratto pluriennale, e per Rui Modesto, prelevato dall’Udinese Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Doppio innesto anche per la Sampdoria: dal Spezia Calcio arriva Edoardo Soleri in prestito con diritto di opzione, con un accordo che lo legherà ai blucerchiati fino al 30 giugno 2028, mentre dal Sassuolo è stato preso Nicholas Pierini, sempre in prestito con diritto di opzione, con contratto fino al 30 giugno 2029.

Movimenti importanti anche in casa Bari: dal Sassuolo arriva in prestito Cas Odenthal, difensore olandese classe 2000, mentre dal Southampton FC è stato definito l’arrivo di Daouda Traorè, classe 2006, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Cesena piazza un colpo di spessore assicurandosi Gaetano Castrovilli a titolo definitivo proprio dal Bari: per il centrocampista contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di prolungamento.

In casa Delfino Pescara 1936, ufficiale l’arrivo in prestito dal Venezia del difensore centrale Giorgio Altare, classe 1998.

Doppia operazione anche per lo Spezia Calcio: dal Sassuolo arriva in prestito l’attaccante danese Laurs Skjellerup, mentre dalla Sampdoria viene acquisito Alessandro Bellemo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Modena rinforza il reparto offensivo con Giuseppe Ambrosino, prelevato in prestito dal Napoli.

Colpo in avanti per l’Avellino, che ha acquisito a titolo definitivo dal Catanzaro Luca Pandolfi: per l’attaccante contratto fino al 30 giugno 2029.

Capitolo uscite, infine, per la Virtus Entella, che ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Ahmad Benali, salutando il centrocampista al termine della sua esperienza in biancazzurro.