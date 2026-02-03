Juventus, Yildiz si ferma: mercato al minimo per Spalletti

La Juventus, in queste ore, deve fare i conti con un piccolo stop accusato da Kenan Yildiz durante la gara contro il Parma. Il turco ha riportato un sovraccarico alla coscia sinistra e verrà valutato giorno dopo giorno. La sensazione è che Yildiz salterà il match di Coppa Italia contro l’Atalanta e probabilmente anche quello contro la Lazio di domenica sera. L’obiettivo della Juventus è quello di non correre alcun tipo di rischio, visto che si tratta del giocatore di maggior talento della rosa. Adesso Spalletti dovrà valutare come sostituire Yildiz per i prossimi match. I bianconeri hanno attinto dal mercato prendendo Boga, ma l’impressione è che l’ivoriano non sia pronto per giocare dal primo minuto.

Il bilancio del mercato.

Questa è stata una sessione di mercato un po’ complicata per la Juventus, che non aveva la possibilità di fare grandi investimenti. Gli obiettivi dei bianconeri erano tre: un terzino destro, un vice Yildiz e un centravanti, e due di questi propositi sono stati centrati con gli arrivi di Holm e Boga. Per quanto riguarda invece il bomber che voleva Spalletti, il discorso è rimandato a giugno. Perciò, finché non rientrerà Vlahovic, tutto sarà sulle spalle di David e Openda. La Juventus ha comunque provato a prendere una prima punta e, all’inizio del mercato, ha portato avanti il discorso Mateta senza però trovare un accordo con il Crystal Palace. Dopodiché c’è stato l’affaire En-Nesyri, con Ottolini che è rimasto diversi giorni a Istanbul, ma il marocchino non era convinto della formula di trasferimento. Perciò la Juventus si è trovata a una settimana dalla fine del mercato con poche opzioni al vaglio e ha tentato di tornare all’assalto di Kolo Muani. Ma anche in questo caso ha dovuto fare i conti con il muro del Tottenham. Spalletti non avrà dunque una prima punta di un certo spessore e dovrà attendere il rientro di Vlahovic, che non avverrà prima di un mese e mezzo.

Le cifre dell’affare Holm.

La Juventus ha comunicato di aver acquistato a titolo temporaneo e gratuito Emil Holm. Il club bianconero avrà anche un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, cifra che potrà aumentare fino a un massimo di 3 milioni. L’eventuale somma da versare sarà pagabile in tre esercizi. Holm, adesso, si metterà a disposizione di Spalletti e sarà a disposizione per la sfida contro l’Atalanta di giovedì. Chi, invece, farà il percorso inverso da Torino a Bologna è Joao Mario. Il portoghese resterà in Emilia fino al termine della stagione. Anche Daniele Rugani ha lasciato la Juventus per passare in prestito alla Fiorentina. Queste sono le tre operazioni che la Juventus ha concluso ufficialmente nella giornata di ieri. Dunque, il club bianconero ha rispettato i parametri finanziari, di fatto portando avanti un mercato low cost. Adesso, però, la Juventus dovrà già pensare alla sessione estiva, nella quale probabilmente verranno concentrate tutte le risorse per rinforzare la squadra. Nei prossimi mesi la dirigenza esplorerà eventuali occasioni da cogliere a costo zero e si occuperà anche di alcuni rinnovi, come quello di Weston McKennie.