L'Udinese si regala Mlacic e tre punti a domicilio: la classifica in attesa di Bologna-Milan
Nell'ultimo giorno di mercato l'Udinese si regala non solo un ottimo nuovo acquisto (il difensore croato Branimir Mlacic), ma anche tre punti preziosi nel match casalingo contro la Roma: 1-0 il risultato della penultima gara valida per il 23° turno di Serie A, decisa dalla punizione di Jurgen Ekkelenkamp. Grazie a questo successo, i friulani raggiungono la Lazio a quota 32 punti, mentre i capitolini restano quinti e vengono sorpassati dalla Juve.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 55 (23 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Juventus 45 (23)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 32 (23)
Udinese 32 (23)
Bologna 30 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Genoa 23 (23)
Cremonese 23 (23)
Parma 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 14 (23)
Verona 14 (23)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.