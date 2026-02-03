Allegri ne perde tre: Saelemaekers, Pulisic e... Mateta. Formazione rivisitata

Il calciomercato invernale è finito senza che il Milan portasse in Italia Jean-Philippe Mateta. Era tutto fatto: c'era l'accordo col Crystal Palace per il cartellino da 33 milioni di euro, c'era l'accordo con il giocatore per l'ingaggio da 3-3,5 milioni di euro all'anno, c'erano le visite mediche programmate. Ma, proprio su quest'ultimo punto, è spuntato fuori il problema: Mateta non ha un ginocchio a posto e, probabilmente, dovrà operarsi. E il Milan ha deciso di non acquistarlo.

Le parole di Allegri

Nel mentre, Allegri preparava a Milanello la sfida di questa sera contro il Bologna: Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma che ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria. Quando si arriva questa momento della stagione, a febbraio, è normale che si alzi il livello di attenzione: inizia la discesa verso il finale di stagione. I punti pesano di più, gli obiettivi li vedi là e cerchi di andarli a prendere e tutti vogliono farlo: al momento ci sono 5 squadre per 3 posti".

La probabile formazione del Milan

Senza aiuti dal mercato, se non Fullkrug, il tecnico livornese dovrà schierare una formazione rivisitata stasera: assenti per infortunio Saelemaekers e Pulisic, Leao è in gestione. Ergo: in campo tante alternative. Davanti ci sarà la coppia inedita formata da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Sulla destra ci sarà spazio per Zachary Athekame mentre a sinistra conferma per Bartesaghi. In mezzo al campo, oltre agli inamovibili Modric e Rabiot, si dovrebbe rivedere Fofana. La linea difensiva prevede Gabbia con il ritorno di Pavlovic e la riconferma di De Winter che questa volta farà sedere in panchina Tomori. In porta, ovviamente, Mike Maignan, il capitano fresco di rinnovo.