Live TMW Milan, Allegri: "Il +5 dell'Inter? Il nostro obiettivo è tornare in Champions"

Al termine di Roma-Milan, Massimiliano Allegri è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

22:45 - A breve la conferenza stampa di Allegri.

23.26 - Inizia la conferenza.

C'è un po' di rammarico per il pareggio oppure, dopo il primo tempo, è un punto guadagnato?

"Col sennò del poi siamo tutti bravi. Dopo i primissimi minuti, la Roma ha preso ritmo. Hanno spinto bene. Nel secondo tempo, abbiamo controllato, siamo passati in vantaggio: si era incanalata per il meglio, poi c'è stato il rigore. Serve fare meglio, ma ci prendiamo il pareggio contro una concorrente e prendiamo un punto sul Napoli. Adesso c'è il Bologna, poi vediamo il da farsi".

C'è rammarico per il +5 dell'Inter?

"Non ci pensiamo, il momento è delicato. Nelle ultime 9 partite ci sono state 6 trasferte e due in casa: pensiamo una gara alla volta. L'obiettivo del Milan è rientrare nelle prime 4. Poi l'ambizione è giusta, ma la realtà è un'altra. Il cammino è lungo, serve migliorare. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, stanno tutti crescendo bene. Un esempio è De Winter, a cui è servito un po' di adattamento. Calma, pensiamo a quello che c'è da fare".

Cosa è mancato oggi?

"I primi minuti del primo tempo sono stati piacevole, poi siamo andati in sofferenza. La squadra sta capendo che la gara dura 90 minuti e sarebbe stato difficile per la Roma replicare qui 45 minuti. Nella ripresa, a un certo punto, era più facile fare lo 0-2 per noi che il pareggio per loro, ma è il calcio".

23.32 - Termina la conferenza stampa.