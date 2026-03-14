Miglior acquisto invernale? L'insospettabile Boga contende lo scettro a Malen

Il mercato di riparazione ha portato alla Juventus l'acquisto che sta facendo la differenza. Jeremie Boga è l'uomo in più che nessuno si aspettava. L'ivoriano ora prova a contendere a Donyell Malen lo scettro di miglior acquisto invernale.

Per lui parlano i numeri: 6 partite in campionato, 3 gol e un assist. Reti peraltro pesantissime, perché quella di Udine ha garantito la vittoria ma quella contro la Roma è quella che ha tenuto in vita una Juve che nella Capitale era sotto 3-1 e stava per portarsi a 7 punti dalla Champions. Quel gol del momentaneo 3-2 avvierà una rimonta che a fine stagione potrebbe rivelarsi decisiva.

E pensare che da qualche anno l'ivoriano sembrava aver preso la parabola discendente: dopo aver fatto faville al Sassuolo, è stato uno dei pochi acquisti che all'Atalanta non hanno funzionato. E a Nizza è finita persino con un'aggressione subita che lo ha portato a mettersi in malattia dal 1° dicembre, nel frattempo che il suo agente cercava una nuova sistemazione. Tutto ci potevamo immaginare, tranne che potesse fare il salto alla Juve. Sotto Spalletti è rinato, stiamo rivedendo l'ala che a Sassuolo stava prendendo il volo. E all'occasione si sa disimpegnare da finto nueve: è in questo ruolo che ha deciso la partita di Udine.

È arrivato in prestito con diritto di riscatto, da Nizza. Per una cifra che a leggerla ora sembra irrisoria: 4.8 milioni, con un contratto pronto fino al 2029. Di questo passo un futuro in bianconero non glielo toglierà nessuno.