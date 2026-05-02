Milan, Allegri: "Il rendimento di Pulisic non incide sul suo futuro. Gimenez giocatore di valore"

Tra i tanti temi in casa Milan, c'è anche l'impiego di Santiago Gimenez, poco utilizzato da quando è rientrato dall'infortunio. Massimiliano Allegri ne ha parlato così in conferenza stampa: "È un giocatore arrivato lo scorso anno, poi ha avuto il problema alla caviglia subito. È un giocatore importante, purtroppo quest'anno l'infortunio lo ha tenuto fuori 4-5 mesi e rientrare nel finale di stagione non è facile, soprattutto per il ritmo. Si sta impegnando, lui è un giocatore di valore a prescindere dall'annata non positiva".

Lo scarso rendimento di Pulisic può incidere anche sul futuro?

"Sul futuro no, Pulisic è un giocatore importante del Milan ed è difficile trovare giocatori bravi come lui. Non si deve guardare se i giocatori fanno bene o meno bene un anno, ci sono valori assoluti che non cambiano. Nelle ultime partite gli è mancato il gol, ma si è dato da fare. In questo momento bisogna mettere da parte gli obiettivi personali e lavorare per la squadra, perché l'obiettivo finale è troppo importante. Chi gioca, chi subentra, deve avere un atteggiamento ottimo perché così si arriverà al risultato, oltre a far bene fase offensiva e fase difensiva".

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