Milan, Allegri: "I fischi a Leao un gesto di affetto. Il valore di Nkunku non si discute"

Può esistere un Milan senza Leao? Massimiliano Allegri, interpellato sulla vicenda in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha risposto così, dribblando la domanda: "Parlare di mercato ora non ha senso. Se ti va male una partita e gli altri vincono te li ritrovi addosso. Un passettino alla volta, vogliamo tornare a giocare la Champions e tutto il gruppo deve essere concentrato su questo. Poi a fine stagioni tutti faremo valutazioni per proseguire e vedere di migliorare l'anno prossimo il lavoro fatto quest'anno".

Nella testa dei tifosi, da cosa nascono i fischi per Leao?

"Per me è un gesto d'affetto... Domenica scorsa ha fatto una buona prestazione, una delle migliori dal punto di vista atletico e dell'attenzione".

La stagione di Nkunku come la giudica?

"Nkunku ha grandissime qualità tecniche. Ha avuto difficoltà, ma ha fatto dei gol. Magari da domani ricominceremo a fare gol con gli attaccanti. Il valore assoluto del giocatore non si discute, poi ci sono le annate e tante cose che possono far fare bene in un anno o in un altro".

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