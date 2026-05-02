Juventus, Spalletti su Yildiz: "Ha il sole stampato in faccia. Un campione, fortunato ad allenarlo"

In conferenza stampa il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona di domani. Questo il suo pensiero su Yildiz:

Come sta Yildiz? Visto l'avvicinarsi al Mondiale, ci stanno anche dei pensieri in merito da parte del giocatore?

"Viene valutato a 360° in maniera corretta, per la salute del ragazzo. Noi sappiamo e lui sa quanto è importante per noi e ci vuole essere e noi vogliamo che ci sia. Però ha avuto questa piccola infiammazione che può anche peggiorare, è una gestione anche se negli ultimi allenamenti è andato molto bene, non ha avvertito nessun dolore. Non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro la partita".

Nelle scorse ore il giocatore ha parlato di un grande rapporto che si è creato con lei...

"Ho già avuto rapporti così. Il mio lavoro passa da queste connessioni qui. Da un punto di vista personale è soltanto queste connessioni qui, a me piace instaurare un rapporto coi miei calciatori, avere condivisione di idee, spiegare determinate cose per quel che riguarda il bene del club, dei tifosi, della squadra. Ci sono delle persone con cui è più facile perché hanno qualità umane, senso di squadra, senso di amicizia, senso dell'amore e del voler condividere tutto il percorso professionale che si fa. E lui è uno di questi, uno di quelli che hanno il sole stampato in faccia dal punto di vista di reazioni anche quando non ha avuto momenti favorevoli. Ha sempre questa faccia propositiva, volenterosa di trasferirti un essere felice e positivo. Per il momento è così, lui è già proiettato nel futuro, col suo modo di essere modifica e migliora il momento che sta vivendo. I compagni di squadra gli vogliono un bene incredibile per quello che è il suo modo di rapportarsi. E' un campione e mi fa sentire fortunato ad allenarlo".