Milan, Allegri: “Poverino l’arbitro, poi sono andato a complimentarmi”

In che fase è il Milan?

"I margini di miglioramento sono nei singoli giocatori. Finché siamo qui, il merito è loro. Hanno tutti voglia di creare presupposti importanti per arrivare a marzo in una posizione ottimale per il nostro obiettivo principale che è qualificarsi in Champions. Creare i presupposti per vincere senza uomini-squadra non si può fare".

Grande crescita di Bartesaghi.

"È merito di chi lo ha trovato da ragazzino e lo ha fatto crescere. Nel calcio italiano ci sono dei ragazzi giovani che hanno talento e che possono fare bene: Bartesaghi è uno di questi. Ha poca esperienza di partite, ma già è più intraprendente perché più gioca più ha coraggio. Poi ha una struttura bella, da giocatore da Milan".

Al Milan è bastato Max?

"Come ho detto alla società, ci sono delle annate in cui le cose non vanno bene, cose che capitano. Ma se son stati presi dei giocatori vuol dire che c'erano qualità importanti. Bisognava quindi lavorare su questo gruppo che ho ereditato".

Cosa è successo alla fine?

"Sul rigore non ho offeso assolutamente arbitro, anzi poi sono andato a complimentarmi con lui perché in quel momento lì ha gestito molto bene. Poverino si è trovato in mezzo, ma ha preso la scelta secondo lui più giusta, quindi è stato bravo".