Südtirol, Castori: "Ulteriore iniezione di fiducia. Play-off? Giochiamo sempre per vincere"

Le parole del tecnico del Südtirol Fabrizio Castori, riportate da FCS TV. al termine della sfida contro la Reggiana vinta per 0-4.

"Questi quattro gol ci danno un'ulteriore iniezione di fiducia, oltre che la vittoria, secondo me. Ci allontana in maniera importante dalla bassa classifica. Però abbiamo dato seguito alle prestazioni offerte contro Monza e Venezia. Lasciamo stare quello che è successo contro il Palermo, e anche lì abbiamo fatto una buona partita. È dal 2026 che, più o meno ci stiamo esperimentando su questi livelli. Parlare di play-off, secondo me, lascia il tempo che trova. Perché noi in campo ci giochiamo sempre per vincere, a prescindere. Poi a volte ci si riesce, a volte no, ma non si gioca mai a risparmio. Non abbiamo mai giocato a risparmio, mai giocato per gestire. Andiamo sempre in campo per dare il massimo. Poi a volte siamo bravi e vinciamo, a volte non ci riusciamo. Però la mentalità della squadra ormai è questa"