Milan, Allegri: "Preso un gol evitabile, poi bella reazione. Rigore? Ho indicato io Leao"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 in rimonta sulla Fiorentina: "Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita, fino al gol non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Abbiamo preso un gol che potevamo anche evitare, dopo c'è stata una bella reazione e la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine. Non era semplice e siamo contenti".

Leao prima punta ti aveva soddisfatto?

"Quando aveva Gimenez accanto era più libero di andare, ma deve abituarsi: stasera Fofana andava a riempire l'area e farlo anche con giocatori da fuori è importante".

Leao è il nuovo rigorista del Milan?

"Non c'è stata confusione ho indicato Rafa perché in allenamento li tira molto bene, ma anche Fofana è molto bravo. I rigori non li guardo mai: a Torino è andata male, stasera meglio".

Perché non Gimenez subito con Leao?

"Ho aspettato il cambio, perché c'era un calcio d'angolo: quando ti mancano dei giocatori in quel ruolo è normale fare una lettura della partita e sono stato fortunato, mi è andata bene".

Che messaggio lanciano vittorie come queste?

"Non lanciano nessun tipo di messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo, speriamo di recuperare almeno Nkunku e Loftus-Cheek per la prossima. Non dobbiamo esaltarci troppo per questi risultati, perché il cammino è ancora lungo".