Milan, Allegri riavrà Loftus-Cheek dopo la sosta. Leao e Gabbia ancora in dubbio

Caccia all'Inter iniziata, o forse è il caso di dire, ricominciata: alla ripresa della Serie A, Allegri riavrà Loftus-Cheek che, come Gabbia e a differenza del resto della squadra, non si prenderà giorni di vacanza: oggi l’inglese e l’italiano saranno a Milanello per le cure e per ritrovare la migliore condizione atletica, fa sapere la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Milan è stato sottoposto a un intervento chirurgico il 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella rimediata contro il Parma dopo uno scontro con Corvi. Una particolare protezione che utilizzerà per la bocca lo metterà in condizione di essere in panchina al Maradona.

Leao dovrebbe saltare la partita col Portogallo

Anche il difensore, operato per un’ernia inguinale il 4 marzo a Londra, spera di esserci con il Napoli. Per quanto riguarda Leao invece, il club si aspetta che oggi non vada a farsi visitare a Lisbona dallo staff medico del Portogallo. La giornata di ieri, caratterizzata da contatti tra il dottor Mazzoni e il collega della federazione portoghese, sembra aver portato a un’intesa per evitare una trasferta al numero 10 rossonero che a sua volta ha parlato con il CT e con il medico della nazionale. Rafa tornerà a sudare a Milanello per curare il riacutizzarsi della pubalgia, che sabato lo ha spinto ad alzare bandiera bianca. Al Maradona vuole esserci.

Condizione in grade crescita per Gimenez

Per Santiago Gimenez, tornato a giocare domenica: sarà una sosta piena di lavoro. Allegri negli scorsi giorni lo ha visto tonico, dimagrito e motivatissimo. Da Napoli in poi Santi avrà sempre più spazio. Il tecnico crede molto in lui e lo considera un’arma in più.