McTominay vale il 22% del Napoli: c'è il suo zampino in 10 dei 46 gol azzurri in Serie A

In copertina c’è sempre lui: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è tornato e ha ripreso da dove aveva lasciato, incidendo subito nella vittoria contro il Cagliari. Bastano 74 secondi per lasciare il segno e regalare al Napoli altri tre punti, il quarto successo consecutivo. Un rientro pesantissimo, che proietta la squadra di Conte a ridosso del Milan: ora il distacco è di un solo punto, con lo scontro diretto all’orizzonte che può valere il sorpasso al secondo posto.

I numeri, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, certificano il suo peso specifico. McTominay ha già messo insieme 11 gol stagionali (7 in campionato e 4 in Champions), diventando il secondo miglior marcatore della squadra dietro Hojlund. Ma il dato più significativo riguarda l’impatto sul rendimento offensivo: tra gol e assist ha partecipato direttamente a 10 reti, incidendo per circa il 22% delle marcature complessive del Napoli in Serie A (46). Numeri da attaccante aggiunto, non da semplice centrocampista. E infatti definirlo così è riduttivo: McTominay è un giocatore totale, capace di coprire ogni zona del campo con intensità, fisicità e qualità.

La sua importanza si riflette anche nei minuti giocati: 2.981 complessivi, anche qui secondo solo a Hojlund, e una presenza costante nello scacchiere di Conte. La squadra ha faticato senza di lui, trovando continuità solo nelle ultime uscite, ma con il suo ritorno è cambiato tutto. Imprescindibile, più che insostituibile.