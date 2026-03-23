Cesari sul rigore non dato all'Inter: "Qualche dubbio ce l'ho, il braccio di Pongracic è largo"

L'ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto a Pressing dopo il pareggio tra Fiorentina e Inter (1-1) al Franchi, ha commentato così il tanto discusso episodio del tocco di mano in area di Pongracic, non sanzionato col calcio di rigore richiesto dai nerazzurri e neanche rivisto al VAR:

"Il pallone avrebbe raggiunto Thuram, il cross arriva da lontano e il braccio è largo. L'impronta dell'AIA è che questo non sia un errore di Colombo e del Var, io qualche dubbio ce l'ho. Posso anticipare che diranno che la decisione è corretta".

Dopo essere andata in vantaggio al 1' con Pio Esposito, la capolista si è fatta riacciuffare dai viola nel secondo tempo col gol del pareggio firmato da Ndour al 77'. Un pari meritato per i gigliati, autori di una grande ripresa, che lascia la Beneamata a +6 sulle sue inseguitrici e tiene aperto il campionato.