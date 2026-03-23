Ivan Zazzaroni: "L’Inter senza Lautaro Martinez è un’altra cosa e dietro balla spesso la macarena"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato la Serie A dall'Inter in giù dopo il 30° turno. Questo un estratto del suo editoriale odierno per il quotidiano: "L’Inter senza Lautaro è un’altra cosa e oltretutto dietro balla spesso la macarena. Il Milan con Rabiot ha un’altra sostanza, un altro peso specifico: quanto mi fanno ridere gli anti-allegriani presi a punti. Il Napoli con De Bruyne, McTominay e Anguissa non è nemmeno lontano parente di quello che per sei mesi ha dovuto fare a meno di tanta qualità e esperienza".

Poi, un commento sulla corsa Champions, dalla rivelazione Como alle polemiche capitoline: "Il Como è il Como: la cosa migliore espressa dal campionato, ma anche la più distante dal nostro calcio trading, un progetto tecnico che noi italiani non saremmo mai in grado di riprodurre. La Juve con Vlahovic e Milik ha finalmente un attacco credibile e consente a Spalletti di digerire il pari col Sassuolo. La Roma, beh, la Roma appartiene a una piazza che, dopo aver messo in discussione Mourinho (sacrilegio), comincia a discutere Gasperini".

Infine, una battuta su Bologna e Lazio, coi biancocelesti vittoriosi per 2-0 ieri proprio in casa dei rossoblù: "Bologna non riesce ancora a gestire l’entusiasmo, né la delusione, mentre la Lazio si sta abituando a fare da sé e adesso anche per tre".