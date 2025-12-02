Allegri squalificato per un turno, Lukaku pronto a tornare: le top news delle 18

Sono tre i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per un turno di Serie A, all’esito delle gare della tredicesima giornata. Si tratta di Mariano Emir Troilo (Parma), espulso, e degli ammoniti (erano diffidati) Roberto Gagliardini (Hellas Verona) e Marin Pongracic (Fiorentina). Il gesto provocatorio di Mateo Guendouzi ai tifosi del Milan, dopo il ko di San Siro, costa al centrocampista francese della Lazio una multa da 5 mila euro. Un turno di stop e ammenda a 10 mila euro per Massimilano Allegri, allenatore del Milan, “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una on field review’, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a due giorni dalla partita contro il Milan, tornando sul rigore non concesso a San Siro: "Bisogna azzerare e pensare alla prossima, senza crearsi alibi di arbitraggio e cose varie. Abbiamo fatto una gara di discreto livello contro una squadra forte. L'unica cosa è che la scena che ho visto mi fa venire in mente un suggerimento, mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta delle panchine, perché così si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte".

In casa Napoli arrivano ora buone notizie pure per quanto riguarda un giocatore fermo praticamente da inizio stagione ai box. Stiamo parlando di Romelu Lukaku. Il centravanti belga infatti vuole anticipare i tempi inizialmente previsti per il suo rientro in campo. Si pensava che potesse farlo soltanto in Supercoppa Italiana contro il Milan, nella migliore delle ipotesi, ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex giocatore di Inter e Roma punterebbe invece ad esserci già contro la Juventus. Almeno per la panchina, s'intende, altrimenti con più calma, a Lisbona, Udine o a Riad.