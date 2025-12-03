Un Milan inimmaginabile solo qualche mese fa. Il merito è di Allegri

Il Milan dovrà fare a meno di Massimiliano Allegri contro il Torino. Il tecnico rossonero è stato espulso, e di conseguenza squalificato, "per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria".

La difesa

Con o senza Allegri, il Milan ha il suo marchio. I rossoneri, infatti, hanno mantenuto la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2006/07, quando la squadra rossonera vinse l'ultima Champions League. Inoltre, nessuna squadra ha registrato più clean sheet rispetto ai rossoneri (sette appunto come la Lazio) in questo campionato. Il Milan, inoltre, ha conquistato 28 punti dopo 13 giornate, ben 9 in più rispetto alla scorsa stagione. Rilevanti anche i dati su gol subiti: l'anno scorso a questo punto erano già 16, quest'anno con Max sono solamente 9. Numeri inimmaginabili solo pensando a cosa era successo nella scorsa stagione.

Big match

In questa prima parte del campionato, il Milan sta faticando un po' contro le cosiddette piccole, mentre il rendimento negli scontri dirette contro le prime della classifica (Roma, Napoli, Inter, Juventus, Bologna e Lazio) è impressionante: 16 punti raccolti sui 18 disponibili e solo un gol incassato (su rigore contro gli azzurri di Conte). Ora il calendario propone scontri contro le piccole.