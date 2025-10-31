Milan, tanti infortuni per colpa di... altri. Ma a Milanello si vede la luce?

È un ottobre complicato per il Milan dal punto di vista dell'infermeria. Come noto, le nazionali hanno causato tanti problemi a Massimiliano Allegri, portando in dote gli infortuni in serie di Pervis Estupinan, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Christiopher Nkunku. Ma, in generale, come si sta comportando la rosa rossonera con i problemi fisici? Ad oggi, l'elenco è il seguente:

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre

Si tratta di sei traumatici e di otto muscolari e, in generale, di numeri decisamente migliori rispetto a due anni fa e più bassi rispetto alla passata stagione. Ieri, intanto, a Milanello c'è stato il ritorno in gruppo per Ardon Jashari, out da fine agosto per la frattura al perone rimediata in allenamento: progressi per il centrocampista svizzero. Tornato in gruppo anche Pervis Estupinan dopo i problemi alla caviglia: il terzino sarà a disposizione per domenica. Allenamento personalizzato invece per Rafael Leao, Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, tutti e tre alle prese con fastidi fisici. Il portoghese ha dolore all'anca come aveva anticipato Allegri nel post partita di Atalanta-Milan. Santiago ha fastidio alla caviglia, l'attaccante era uscito a Bergamo proprio per questo problema, mentre il difensore inglese sente dolore al ginocchio. Nel caso in cui Tomori non dovesse farcela allora contro la Roma giocherà nuovamente De Winter. Continuano nel lavoro di recupero sia Pulisic che Rabiot: per lo statunitense l'obiettivo è tornare per la sfida contro il Parma (c'è una flebile speranza di averlo in panchina con la Roma), per il centrocampista francese si punta al rientro dopo la sosta.