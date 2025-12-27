Milan, Allegri si tiene stretto Nkunku: "Grande tecnica in allenamento, io resto fiducioso"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona, ha commentato anche i rumors sulla possibile partenza dopo soli sei mesi di Christopher Nkunku: "A volte ci sono giocatori che arrivano e hanno bisogno di più tempo per inserirsi, anche per questione caratteriali. Ha una tecnica molto importante a vederlo negli allenamenti. Sono fiducioso, lui deve esserlo perché è in un ambiente che lo vuole e aspetta che faccia gol".

Sul cartellino da 40 milioni di euro dell'attaccante francese Allegri ha poi aggiunto: "Penso sia un discorso di inserimento. Il campionato italiano è molto formativo, ed è il secondo più bello al mondo dopo quello inglese. È molto più difficile. Hai meno spazi, ti giocano addosso, c'è molta più malizia, le partite sono più sporche. Magari ha bisogno di un pochino in più di tempo per adattarsi".

Sirene di mercato dalla Turchia

La corte più insistente starebbe arrivando dalla Turchia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, sul giocatore ci sarebbero le attenzioni di Galatasaray e Fenerbahce con i gialloblù che sarebbero addirittura in vantaggio. Su Nkunku - scrive sempre il quotidiano - ci sarebbe stata anche una timida offensiva della Juventus che avrebbe proposto uno scambio con Gatti, così come degli interessi anche dall’Inghilterra.

