Venezia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Yeboah ancora super; Guiu da rivedere
VENEZIA
Stankovic 6 - Svolge il suo quando chiamato in causa.
Schingtienne 6 - Attento e puntuale nelle poche volte in cui è chiamato all'opera.
Svoboda 6 - Senza infamia e senza lode, nonostante l'ammonizione immediata in apertura.
Sverko 6 - Partita amministrata a dovere dal difensore arancioneroverde. Dall'82' Sidibè sv
Hainaut 6 - Opera alcune discese interessanti, ma non spinge come dovrebbe e potrebbe.
Perez 5,5 - A differenza delle ultime uscite, il centrocampista appare più timide spento del solito.
Duncan 7 - Lavoro egregio in mezzo al campo, frutto di geometrie e dinamismi perfetti. Dall'82' Bohinen sv
Doumbia 5,5 - Svolge il compitino per tutta la gara, rischiando però una grossissima frittata nel finale.
Sagrado 5,5 - Si fa vedere poco o nulla sulla propria fascia di competenza, dove risulta anche impreciso. Dal 77' Haps sv
Yeboah 7 - Come spesso e volentieri accade è il migliore dei suoi con movimenti rapidi e fluidi, spesso determinanti, come in occasione del gol. Dal 77' Compagnon sv
Casas 5 - Abulico per tutto il tempo in cui è chiamato in causa, divorandosi un raddoppio praticamente già fatto. Dal 62' Fila 6 - Appena entrato si rende subito pericoloso, ma da lì nulla più.
Giovanni Stroppa 6,5 - Il suo Venezia, seppur soffrendo e non giocando una partita ai suoi livelli, continua a correre verso la tanto ambita promozione diretta. La settima vittoria consecutiva tra le mura amiche è quasi tutta merito suo.
VIRTUS ENTELLA
Colombi 6 - Risponde presente nell'ordinario. Nulla può sul gol.
Parodi 6 - Svolge il suo e comanda bene la propria difesa. Dal 79' Fumagalli sv
Tiritiello 6 - Non corre particolari grattacapi in mezzo alla difesa.
Marconi 6 - Partita ordinaria per il centrale ligure, che chiude bene quando chiamato in causa. Dal 70' Portanova 6,5 - Entra col giusto piglio.
Di Mario 5,5 - Gioca col freno a mano tirato, risultando sfortunato sull'autogol.
Nichetti 5 - Totalmente assente in mezzo al campo, dove sbaglia tempi e passaggi, venendo anche ammonito. Dal 59' Dalla Vecchia 6,5 - Porta vivacità e freschezza, rendendosi anche pericoloso in fase offensiva in più di un'occasione.
Franzoni 6,5 - Parte in sordina, ma cresce alla distanza finendo sugli allori. Sfiora un pareggio che avrebbe meritato.
Mezzoni 5,5 - Potrebbe indubbiamente fare di più. Dal 70' Bariti 5,5 - Il suo ingresso risulta trasparente o quasi.
Karic 5 - Manca di lucidità ed inventiva, che dovrebbero essere alla base. Dal 59' Benali 6 - Fa il suo in mezzo al campo.
Debenedetti 6 - Compie quel lavoro sporco chiesto da Chiappella senza demeritare, anche se le azioni da gol dalle sua parti latitano.
Guiu 5 - Se non è nullo, poco ci manca. Sbaglia appoggi e spreca quelle poche opportunità da gol capitategli.
Andrea Chiappella 6 - La sua squadra soffre, ma regge comunque bene ad una corazzata come quelle veneziana. Il secondo tempo avrebbe meritato forse risultato diverso, ma la vittoria, però, ora dista da Chiavari da ben 7 giornate consecutive...