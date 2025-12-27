Serie A, 17^ giornata LIVE: Kelly e Bremer dal 1', Nkunku sostituisce Leao
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 17^ giornata di Serie A:
PARMA-FIORENTINA 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 48' Sorensen (P)
PARMA (4-3-3): Corvi; Britschigi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (81' Ordonez), Sorensen, Keita (90'+4' Cremaschi); Ondrejka (68' Estevez), Benedyczak (68' Oristanio), Pellegrino (90'+4' Djuric). All.: Cuesta.
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Viti (63' Fortini), Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic; Parisi (76' Gosens), Mandragora (63' Piccoli), Fagioli, Ndour (76' Sohm); Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli.
Le pagelle di Parma-Fiorentina
TORINO-CAGLIARI 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 28' Vlasic (T), 45' Prati (C), 66' Kilicsoy (C)
TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Ismajli, Pedersen (80' Aboukhlal), Asllani (77' Ngonge), Gineitis (80' Ilkhan). Lazaro (68' Nkounkou), Vlasic, Adams (68' Zapata), Simeone. All: Baroni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Deiola; Palestra, Adopo, Mazzitelli (72' Cavuoti), Prati (84' Obert), Idrissi; Gaetano (68' Esposito), Kilicsoy (72' Borrelli). All: Pisacane
LECCE-COMO 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 20' Paz (C), 66' Ramon (C), 75' Douvikas (C)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh (70' N'dri); Pierotti (79' Sala), Stulic (70' Camarda), Sottil (79' Helgason). All.: Di Francesco.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46' van der Brempt), Ramon, Diego Carlos (78' Kempf), Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda (84' Baturina), Paz, Rodriguez (80' Kuhn); Douvikas. All.: Fabregas.
UDINESE-LAZIO - Le formazioni ufficiali
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. Allenatore: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Castellanos, Tavares, Isaksen, Provstgaard, Lazzari, Fernandes, Farcomeni. Allenatore: Sarri.
PISA-JUVENTUS - Sabato 27 dicembre, ore 20.45
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister.
Allenatore: Gilardino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Openda.
Allenatore: Spalletti.
MILAN-HELLAS VERONA - Domenica 28 dicembre, ore 12.30
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.
Allenatore: Allegri.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Fallou Cham, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Valentini; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
CREMONESE-NAPOLI - Domenica 28 dicembre, ore 15.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Grassi, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Lang; Hojlund.
Allenatore: Conte.
BOLOGNA-SASSUOLO - Domenica 28 dicembre, ore 18.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.
Allenatore: Italiano.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
ATALANTA-INTER - Domenica 28 dicembre, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Allenatore: Chivu.
ROMA-GENOA - Lunedì 29 dicembre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.
Allenatore: Gasperini.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha.
Allenatore: De Rossi.