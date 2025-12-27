Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sampdoria-Reggiana 2-1, le pagelle: finalmente Barak, Tavsan impalpabile

Oggi alle 17:32
Christian Sgura

Risultato finale del match: Sampdoria-Reggiana 2-1.

SAMPDORIA (A cura di Andrea Piras)

Ghidotti 6,5 - Nulla può sul tap in vincente di Portanova che sblocca la partita. Si riscatta ampiamente su Charlys quando con un colpo di reni alza il pallone sopra la traversa salvando sul nuovo vantaggio della Reggiana.

Hadzikadunic 6 - Non è sempre pulito nelle chiusure ma preferisce mettere il pallone in fallo laterale piuttosto che lasciare spazio alle scorribande dei giocatori della Reggiana. Col passare dei minuti è più sicuro nella giocata.

Abildgaard 6,5- Ormai viene schierato con costanza da Gregucci nel ruolo di difensore centrale. Controlla gli attaccanti della senza sbavature e fa iniziare il gioco dalla retroguardia con buone scelte di tempo.

Venuti 5 - Suo l’errore da matita blu che genera la ripartenza in occasione del gol di Portanova. Prova a recuperare ma il danno ormai era fatto. Sfortunato, si infortuna ed è costretto a lasciare il campo. Si teme un lungo stop. (Dal 43’ Ferrari 6 - Non è facile entrare a freddo in questo modo ma il capitano blucerchiato controbatte colpo su colpo).

Depaoli 5,5 - Solito apporto in fase di spinta sulla destra. Anche qualche sbavatura nella fase di non possesso quando viene, ancora una volta, ammonito dal direttore di gara. Partecipa, anche se in maniera disordinata, al forcing finale.

Henderson 6 - Si fa vedere sempre per iniziare l’azione e far girare il gioco. Innescando le punte con lanci in profondità ma anche provando la conclusione dalla distanza quando ha lo spazio per fare male come fece contro la Carrarese.

Conti 7 - Si perde Portanova che segna indisturbato il gol del vantaggio ma si fa ampiamente perdonare con una conclusione dalla distanza che dà il pareggio alla sua Sampdoria. Una gioia tripla per lui che, genovese e prodotto del settore giovanile, ha il blucerchiato tatuato sotto pelle. (Dal 78’ Ricci s.v).

Giordano 5,5 - Vince il ballottaggio con Ioannou per un posto dal primo minuto sulla fascia sinistra. Si sgancia spesso andando ad accompagnare l’azione provando anche il cross verso il centro. Partita tranquilla anche nella fase difensiva. (Dal 60’ Ioannou 6 - Più propositivo del suo predecessore, prezioso nei minuti finali).

Cherubini 4,5 - Gregucci e Foti lo schierano dal primo minuto. Combina poco cercando spesso la giocata ma finendo per toccare il pallone una volta di troppo rispetto a quanto avrebbe dovuto e perdendo sempre l’occasione. (Dal 60’ Barak 7 - Finalmente il centrocampista ceco si sblocca segnando un gol pesantissimo che porta tre punti vitali per la sua squadra).

Pafundi 5,5 - Cerca di far valere la sua velocità palla al piede ma finisce sempre per portarsi il pallone sul mancino e venendo costantemente chiuso dalla retroguardia della Reggiana che fa buona guardia. (Dal 78’ Cuni S.V).

Coda 6 - Si prende sulle spalle l’attacco della Sampdoria e in un pomeriggio difficile riesce comunque a tenere botta nonostante un pomeriggio difficile. Cerca la conclusione in porta ma viene spesso murato.

Angelo Gregucci 7 - La partita anche stavolta inizia non bene con una leggerezza che vale il gol di Portanova. La sua squadra però non molla e conquista tre punti importantissimi per la salvezza finale.

REGGIANA

Motta 6 - Beffato dalla conclusione di Francesco Conti, deviata da Magnani. Nella ripresa rimedia a un'incertezza con due grandi parate su Depaoli e può poco sul sinistro preciso di Barak, che vale il 2-1.

Papetti 5,5 - Poco reattivo in entrambe le occasioni da rete della Sampdoria, nel finale di primo tempo sfiora la rete di testa, con la compartecipazione di Charlys, ma trova davanti a lui un Ghidotti strepitoso.

Magnani 5,5 - Prestazione d'esperienza da parte dell'ex Sassuolo nel primo tempo, in cui è sfortunato sul gol di Conti, devia la sfera e mette fuori causa il suo portiere. Nella ripresa lascia qualche spazio in più e si addormenta con i colleghi di reparto sul gol di Barak.

Quaranta 5 - Scelto dal 1' al posto di Rozzio, non demerita nel corso dei 90 minuti, ma sul gol del 2-1 dei padroni di casa interviene in modo goffo e finisce per fare un assist a Barak.

Rover 6,5 - È suo l'assist della rete dell'1-0 di Portanova, dopo l'errore in uscita di Venuti. Prova convincente del classe 1999. (Dal 57' Marras 5,5 - Non riesce ad incidere, prima sulla fascia destra e successivamente su quella sinistra).

Charlys 5 - Torna in campo dopo aver scontato la squalifica e gioca una partita ruvida, con qualche duello di troppo perso a centrocampo e una gestione del pallone non eccezionale.

Reinhart 6 - Anche lui perde diversi duelli a centrocampo, ma dai suoi piedi partono le trame migliori della 'Regia'. (Dal 79' Mendicino 6 - Buon ingresso, propositivo).

Bozzolan 5,5 - Pafundi e Depaoli lo puntano spesso e lui soffre particolarmente. In avanti si vede pochissimo. (Dal 79' Libutti S.V.)

Tavsan 5 - Impalpabile. Si vede solo per un calcio di punizione battuto non al meglio e nell'azione in cui Venuti si fa male. (Dal 70' Lambourde 5 - Mai pericoloso in avanti, prende il giallo e rischia più volte di rimediare anche il secondo cartellino).

Portanova 6,5 - Per l'ex Genoa è un match che sa di derby e lo inaugura subito con il gol dell'1-0 su assist di Rover. Nel resto della gara si vede a intermittenza ed è molto nervoso, forse anche troppo.

Novakovich 5 - Partita difficile anche per l'attaccante statunitense, mai pericoloso dalle parti di Ghidotti e poco coinvolto nella manovra di gioco dei Granata. (Dal 79' Gondo S.V.)

Lorenzo Sibilano 5,5 - La Sampdoria domina gran parte del match e alla fine porta a casa i 3 punti, contro una Reggiana poco propositiva e molto imprecisa nella costruzione del gioco. Sconfitta pesante per i Granata, chiamati subito a rialzarsi nella prossima difficile sfida contro il Venezia.

