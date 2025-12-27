Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni non titolari

Come già abbiamo visto, Matteo Brunori non è partito titolare nel match che quest'oggi il suo Palermo sta affrontando: alle ore 17:15, infatti, ha preso il via il confronto del 'Renzo Barbera' con il Padova (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com), che potrebbe anche essere l'ultimo dell'attaccante con la maglia della formazione rosanero. Come infatti abbiamo anticipato nei giorni scorsi, i siciliani hanno dato il via libera per il passaggio del calciatore alla Sampdoria.

Ma non è tanto l'assenza nell'undici titolare che sorprende, quanto un episodio occorso nel pre gara, e riportato dal sito pianetaserieb.it: il classe 1994, infatti, non ha neppure partecipato al riscaldamento pre partita assieme ai compagni che si sono successivamente accomodati in panchina, e appare questo un chiaro indizio. La sessione invernale del calciomercato è ormai imminente, i battenti apriranno il 2 gennaio, e la decisione del Palermo sembra quella di preservare l'attaccante per agevolare poi la cessione sin dalle prime battute del mercato di riparazione.

La sensazione è quindi che non scenda in campo neppure per uno scampolo di gara, fatto, questo, che non gli permetterebbe però di salutare nel migliore dei modi quello che, quattro anni, è stato il suo pubblico.