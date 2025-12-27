Lo Spezia vince, Donadoni guarda anche al mercato: "Esposito? Non so come finirà"

Ci saranno da attendere i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, ma i tre punti contro il Pescara fanno sì che lo Spezia chiuda nel migliore dei modi il 2025 come anno solare. A margine del match, ha parlato mister Roberto Donadoni, che per quel che riguarda la squadra - come abbiamo già riportato - ha parlato di necessari miglioramenti da dover avere: i bianconeri devono ancora lavorare molto, con più determinazione. Chiaro però che il discorso si è spostato anche ai singoli: "Mi spiace per l'infortunio di Bandinelli, sicuramente non ci voleva, ma sulla prestazione di Comotto andrei più cauto rispetto a quello che fate voi, da lui mi aspetto molto di più. Beruatto? Sta giocando in un ruolo che non ha fatto molto spesso in carriera, ma sta crescendo e sta migliorando, può fare ancora meglio. Per esaltare un singolo, però, c'è spesso bisogno anche della prestazione dei compagni".

A proposito di singoli, ecco che viene chiesto al tecnico un parere sui rumors circa il possibile addio di Salvatore Esposito (diretto alla Sampdoria): "Sono vaccinato a queste cose, lo so come funziona il calciomercato. Non so come andranno a finire le cose, ma voglio dire che chiunque arrivi e chiunque decida di rimanere qui abbia la certezza e la convinzione che indossare questa maglia ha un certo peso".

E proprio sul mercato, conclude: "Ho sottoposto al nostro direttore quelle che sono le nostre priorità, che potrebbero anche consentirci di cambiare un po' la nostra fisionomia. Non voglio però ritrovarmi con una rosa troppo ampia".