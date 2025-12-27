Lazio, Marusic: "Udinese squadra forte e fisica. Difficoltà? Non dobbiamo avere alibi"

Il terzino della Lazio Adam Marusic ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Udinese valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Il primo step è azzannare la partita?

"Una partita molto difficile, l'Udinese è una squadra forte, fisica e che gioca bene in casa. Nel secondo tempo contro la Cremonese abbiamo giocato come sappiamo, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra vera e che oggi possiamo tornare a vincere".

Compatti nelle difficoltà?

"Ognuno di noi deve sempre dare il massimo, non ci sono alibi. Solo così si possono fare grandi risultati".

Squadra più razionale: questo è lo step che avete fatto?

"Penso di sì, stiamo lavorando tanto con Sarri e siamo cresciuti tanto da questo punto di vista. Dobbiamo continuare così".