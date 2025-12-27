Udinese, Kabasele: "Dobbiamo trovare continuità. Ritiro? Siamo noi i responsabili"

Il difensore dell’Udinese Christian Kabasele ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per la 17^ giornata di Serie A.

Come avete vissuto il ritiro?

"Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e quindi siamo andati in ritiro un giorno prima. Non è la cosa peggiore della vita, i primi responsabili siamo noi perché non abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Siamo pronti per cambiare atteggiamento e cercare di vincere".

Qual è la vera Udinese?

"Quella che ha battuto Inter, Napoli e Atalanta, ma è vero che abbiamo avuto sempre una sconfitta dopo una grande prestazione e dobbiamo trovare continuità. Guardiamo la classifica, per il momento siamo dodicesimi e questa è la posizione giusta per l'Udinese".