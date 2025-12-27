Udinese, Kabasele: "Dobbiamo trovare continuità. Ritiro? Siamo noi i responsabili"
TUTTO mercato WEB
Il difensore dell’Udinese Christian Kabasele ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per la 17^ giornata di Serie A.
Come avete vissuto il ritiro?
"Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e quindi siamo andati in ritiro un giorno prima. Non è la cosa peggiore della vita, i primi responsabili siamo noi perché non abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Siamo pronti per cambiare atteggiamento e cercare di vincere".
Qual è la vera Udinese?
"Quella che ha battuto Inter, Napoli e Atalanta, ma è vero che abbiamo avuto sempre una sconfitta dopo una grande prestazione e dobbiamo trovare continuità. Guardiamo la classifica, per il momento siamo dodicesimi e questa è la posizione giusta per l'Udinese".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni non titolari
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile