Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop Mancuso

Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop MancusoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:10Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Carrarese-Mantova 0-0

CARRARESE
Bleve 6 - Si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa, ma non gli viene richiesto granché per mantenere la porta inviolata.

Oliana 6,5 - Una buonissima prova per il centrale difensivo giallazzurro, in controllo su ogni pallone transitato dalle sue parti.

Illanes 6,5 - Anche per lui una gara di sostanza: la retroguardia della Carrarese ha disputato, nel complesso, una partita più che sufficiente.

Calabrese 6,5 - Vale lo stesso giudizio espresso per i suoi compagni di reparto. Dal 61' Bouah 6 - Prova a dare una scossa alla manovra dei toscani, ma non fa della continuità di rendimento il suo punto di forza.

Zanon 5,5 - Non così brillante sulla corsia di sua competenza, nel finale sfiora il gol con un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un corner.

Zuelli 6 - In mezzo al campo gestisce le operazioni senza particolari problemi, pur senza prendersi la scena. Dal 79' Rubino s.v.

Hasa 6,5 - Ce la mette tutta sin da inizio gara con l'obiettivo di fare bella figura ed esce dal campo con la consapevolezza di aver dato del suo meglio, al di là dello 0-0 finale che non accontenta nessuna delle due squadre.

Cicconi 6,5 - Lucido in entrambe le fasi, sulla fascia dà vita ad un'accesa sfida con Radaelli: anche questa, di fatto, si può ritenere terminata in parità. Dal 79' Belloni s.v.

Sekulov 5,5 - Un quarto d'ora da grande protagonista nel corso del primo tempo, poi esce dai radar fino al momento del cambio. Dal 61' Finotto 5,5 - Poco coinvolto nell'ultima mezz'ora, non sfrutta un'occasione di testa al 76' su azione da calcio d'angolo.

Distefano 5 - Sciupa due ghiotte opportunità per sbloccare il risultato nel giro di un quarto d'ora tra prima e seconda frazione. Per il resto, là davanti sembra abbastanza spaesato. Dal 67' Melegoni 6 - Non incide nell'ultima parte del match.

Abiuso 5,5 - Grande sacrificio per l'attaccante giallazzurro anche in fase di non possesso. Risulta sempre impreciso negli ultimi venti metri di campo.

Antonio Calabro 5,5 - Un pareggio che consente alla Carrarese di tornare a muovere la propria classifica dopo il ko con il Monza. L'equilibrio ha caratterizzato il match dello Stadio dei Marmi: la grande spinta dei supporters giallazzurri non è bastata per chiudere il 2025 con tre punti che avrebbero portato Bleve e soci a un passo dalla zona Playoff.

MANTOVA
Festa 7 - Decisivo prima sul colpo di testa di Illanes e poi su quello di Zanon, si esalta nella ripresa consentendo al Mantova di terminare l'anno solare con un punto in trasferta.

Castellini 5,5 - Non è mancata qualche imprecisione nella sua pur generosa partita.

Cella 6 - Nel finale fa notare la sua presenza anche in zona offensiva, accarezzando la gioia del gol con un colpo di testa terminato sul fondo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Maggioni 6 - Si fa rispettare anche in posizione di braccetto nella difesa a tre. Chiude con una meritatissima sufficienza per l'impegno dimostrato.

Radaelli 6,5 - Più volte pericoloso sulla destra nel corso del primo tempo, diminuisce un po' la spinta nella ripresa ma per lunghi tratti della gara è senza dubbio il più vivace tra i virgiliani.

Paoletti 6 - Schierato come da previsione della vigilia in mezzo al campo, porta a termine a testa alta il compito che gli viene richiesto da mister Modesto.

Wieser 5 - Decisamente in difficoltà in avvio di partita, fatica ad alzare il proprio rendimento con il passare dei minuti: non incide in una zona molto delicata come il centrocampo. Dall'86' Fedel s.v.

Fiori 5 - Primo tempo complicato per l'esterno di sinistra dei virgiliani, incapace di risollevarsi in avvio di ripresa e uscito dal campo prima dell'ora di gioco. Dal 58' Bani 6 - Dà il suo contributo alla causa biancorossa nell'ultima parte dell'incontro.

Falletti 5 - Fuori dal gioco sin da inizio partita, sbaglia anche le cose più banali e finisce per essere sostituito ben prima del previsto. Dal 58' Artioli 5,5 - Pochi palloni toccati dal numero 8 del Mantova.

Ruocco 5,5 - Viaggia tra mille alti e bassi, ma non si tira mai indietro nemmeno quando gli viene richiesto di dare una mano alla fase difensiva. Dall'86' Marras s.v.

Mancuso 5 - Si divora un'incredibile palla gol al minuto 38, a due passi dalla linea di porta, su invito di Radaelli. Un giocatore come lui non può permettersi certi errori. Dal 58' Mensah 5,5 - Non sposta gli equilibri nell'ultima mezz'ora.

Francesco Modesto 5,5 - Il suo Mantova interrompe quantomeno la striscia di quattro ko consecutivi, ma questo pareggio lascia i virgiliani al penultimo posto della classifica e li costringerà ad iniziare il 2026 con il piede giusto per non compromettere ulteriormente la corsa all'obiettivo salvezza.

Articoli correlati
Carrarese-Mantova, le formazioni ufficiali: moduli speculari per questa sfida cruciale... Carrarese-Mantova, le formazioni ufficiali: moduli speculari per questa sfida cruciale
Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi
Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori... Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Altre notizie Serie B
Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni... Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni non titolari
Sampdoria-Reggiana 2-1, le pagelle: finalmente Barak, Tavsan impalpabile Sampdoria-Reggiana 2-1, le pagelle: finalmente Barak, Tavsan impalpabile
Lo Spezia vince, Donadoni guarda anche al mercato: "Esposito? Non so come finirà"... Lo Spezia vince, Donadoni guarda anche al mercato: "Esposito? Non so come finirà"
Catanzaro-Cesena 2-0, le pagelle: Pittarello non perdona, Zaro sfortunato. Francesconi... Catanzaro-Cesena 2-0, le pagelle: Pittarello non perdona, Zaro sfortunato. Francesconi disattento
Venezia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Yeboah ancora super; Guiu da rivedere Venezia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Yeboah ancora super; Guiu da rivedere
Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop Mancuso Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop Mancuso
Empoli-Frosinone 1-1, le pagelle: Fulignati superlativo al 90' salva i suoi Empoli-Frosinone 1-1, le pagelle: Fulignati superlativo al 90' salva i suoi
Serie B, 18ª giornata: il Frosinone pareggia ma riprende la vetta. Balzo in avanti... Serie B, 18ª giornata: il Frosinone pareggia ma riprende la vetta. Balzo in avanti della Samp
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: McKennie in dubbio, chance Openda
3 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Kelly e Bremer dal 1', Nkunku sostituisce Leao
Immagine top news n.1 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.2 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.3 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.5 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Immagine top news n.7 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Pisacane: "Vittoria pesante su un campo difficile. Arbitro? Poca collaborazione"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Marusic: "Udinese squadra forte e fisica. Difficoltà? Non dobbiamo avere alibi"
Immagine news Serie A n.3 Lecce-Como, Di Francesco: "L'episodio del primo gol ha cambiato la partita"
Immagine news Serie A n.4 Radu è sbocciato al Celta Vigo: "Sono stato penalizzato tra l'Inter e molti anni in prestito"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Kabasele: "Dobbiamo trovare continuità. Ritiro? Siamo noi i responsabili"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 17^ giornata LIVE: Kelly e Bremer dal 1', Nkunku sostituisce Leao
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni non titolari
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Reggiana 2-1, le pagelle: finalmente Barak, Tavsan impalpabile
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia vince, Donadoni guarda anche al mercato: "Esposito? Non so come finirà"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Cesena 2-0, le pagelle: Pittarello non perdona, Zaro sfortunato. Francesconi disattento
Immagine news Serie B n.5 Venezia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Yeboah ancora super; Guiu da rivedere
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop Mancuso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.2 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?