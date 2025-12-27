Carrarese-Mantova 0-0, le pagelle: Festa determinante, bene Hasa. Flop Mancuso
Risultato finale: Carrarese-Mantova 0-0
CARRARESE
Bleve 6 - Si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa, ma non gli viene richiesto granché per mantenere la porta inviolata.
Oliana 6,5 - Una buonissima prova per il centrale difensivo giallazzurro, in controllo su ogni pallone transitato dalle sue parti.
Illanes 6,5 - Anche per lui una gara di sostanza: la retroguardia della Carrarese ha disputato, nel complesso, una partita più che sufficiente.
Calabrese 6,5 - Vale lo stesso giudizio espresso per i suoi compagni di reparto. Dal 61' Bouah 6 - Prova a dare una scossa alla manovra dei toscani, ma non fa della continuità di rendimento il suo punto di forza.
Zanon 5,5 - Non così brillante sulla corsia di sua competenza, nel finale sfiora il gol con un colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un corner.
Zuelli 6 - In mezzo al campo gestisce le operazioni senza particolari problemi, pur senza prendersi la scena. Dal 79' Rubino s.v.
Hasa 6,5 - Ce la mette tutta sin da inizio gara con l'obiettivo di fare bella figura ed esce dal campo con la consapevolezza di aver dato del suo meglio, al di là dello 0-0 finale che non accontenta nessuna delle due squadre.
Cicconi 6,5 - Lucido in entrambe le fasi, sulla fascia dà vita ad un'accesa sfida con Radaelli: anche questa, di fatto, si può ritenere terminata in parità. Dal 79' Belloni s.v.
Sekulov 5,5 - Un quarto d'ora da grande protagonista nel corso del primo tempo, poi esce dai radar fino al momento del cambio. Dal 61' Finotto 5,5 - Poco coinvolto nell'ultima mezz'ora, non sfrutta un'occasione di testa al 76' su azione da calcio d'angolo.
Distefano 5 - Sciupa due ghiotte opportunità per sbloccare il risultato nel giro di un quarto d'ora tra prima e seconda frazione. Per il resto, là davanti sembra abbastanza spaesato. Dal 67' Melegoni 6 - Non incide nell'ultima parte del match.
Abiuso 5,5 - Grande sacrificio per l'attaccante giallazzurro anche in fase di non possesso. Risulta sempre impreciso negli ultimi venti metri di campo.
Antonio Calabro 5,5 - Un pareggio che consente alla Carrarese di tornare a muovere la propria classifica dopo il ko con il Monza. L'equilibrio ha caratterizzato il match dello Stadio dei Marmi: la grande spinta dei supporters giallazzurri non è bastata per chiudere il 2025 con tre punti che avrebbero portato Bleve e soci a un passo dalla zona Playoff.
MANTOVA
Festa 7 - Decisivo prima sul colpo di testa di Illanes e poi su quello di Zanon, si esalta nella ripresa consentendo al Mantova di terminare l'anno solare con un punto in trasferta.
Castellini 5,5 - Non è mancata qualche imprecisione nella sua pur generosa partita.
Cella 6 - Nel finale fa notare la sua presenza anche in zona offensiva, accarezzando la gioia del gol con un colpo di testa terminato sul fondo sugli sviluppi di un calcio piazzato.
Maggioni 6 - Si fa rispettare anche in posizione di braccetto nella difesa a tre. Chiude con una meritatissima sufficienza per l'impegno dimostrato.
Radaelli 6,5 - Più volte pericoloso sulla destra nel corso del primo tempo, diminuisce un po' la spinta nella ripresa ma per lunghi tratti della gara è senza dubbio il più vivace tra i virgiliani.
Paoletti 6 - Schierato come da previsione della vigilia in mezzo al campo, porta a termine a testa alta il compito che gli viene richiesto da mister Modesto.
Wieser 5 - Decisamente in difficoltà in avvio di partita, fatica ad alzare il proprio rendimento con il passare dei minuti: non incide in una zona molto delicata come il centrocampo. Dall'86' Fedel s.v.
Fiori 5 - Primo tempo complicato per l'esterno di sinistra dei virgiliani, incapace di risollevarsi in avvio di ripresa e uscito dal campo prima dell'ora di gioco. Dal 58' Bani 6 - Dà il suo contributo alla causa biancorossa nell'ultima parte dell'incontro.
Falletti 5 - Fuori dal gioco sin da inizio partita, sbaglia anche le cose più banali e finisce per essere sostituito ben prima del previsto. Dal 58' Artioli 5,5 - Pochi palloni toccati dal numero 8 del Mantova.
Ruocco 5,5 - Viaggia tra mille alti e bassi, ma non si tira mai indietro nemmeno quando gli viene richiesto di dare una mano alla fase difensiva. Dall'86' Marras s.v.
Mancuso 5 - Si divora un'incredibile palla gol al minuto 38, a due passi dalla linea di porta, su invito di Radaelli. Un giocatore come lui non può permettersi certi errori. Dal 58' Mensah 5,5 - Non sposta gli equilibri nell'ultima mezz'ora.
Francesco Modesto 5,5 - Il suo Mantova interrompe quantomeno la striscia di quattro ko consecutivi, ma questo pareggio lascia i virgiliani al penultimo posto della classifica e li costringerà ad iniziare il 2026 con il piede giusto per non compromettere ulteriormente la corsa all'obiettivo salvezza.